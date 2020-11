UŽAS KOD KRAGUJEVCA! IZGORELA GROZDANINA KUĆA: Zet mi je uništio dom! Izdržavala sam ga 30 godina, a on me MRZI (FOTO)

Kuća Grozdane Životić (69) u selu Vlakča nadomak Kragujevca izgorela je pre tri dana u požaru, koji je, kako se sumnja, podmetnuo Slobodan Ž. (74), muž Grozdanine sestre bliznakinje.

Policije je juče uhapsila osumnjičenog Slobodana Ž. i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

foto: Kurir/B.Đ.

Kako za Kurir objašnjava Grozdana, on je sa svojom suprugom živeo u kući pored njene, kao i da se nikada nisu slagali.

"Uvek smo se mrzeli. Čak me je jednom i ubo nožem i ja sam to prijavila policiji. On je moju sestru tukao, maltretirao i zatvarao u podrum. Ja sam pokušavala da je zaštitim, ali ona ga je volela i branila", priča Grozdana.

foto: Kurir/B.Đ.

Prema njenim rečima, Slobodan je razvalio vrata kuće i sve polio benzinom, zapalio i pobegao. Objekat je pun gareži, a sve prostorije su uništene. Grozdanina sestra zbog teške bolesti nije mogla da govori za naš list, ali nam je rekla da se slaže sa rečima svoje sestre.

foto: Kurir/B.Đ.

"Oboje su bili ljubomorni i oboje su krivi za to, ali je on nasilnik. Kada je pobegao, policiji je rekao da će prvo da nam ubije treću, najmlađu sestru i zapali njenu kuću, a potom da zapali i nas dve, pa će da se preda", tvrdi Grozdana.

foto: Kurir/B.Đ.

Grozdana je penzionerka, a pre toga je živela i radila u Austriji. Kako kaže, 30 godina je izdržavala zeta koji je bio nasilan prema njenoj sestri i sada joj je spalio kuću.

Kurir.rs/B. Đ.

Kurir