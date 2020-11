TRAGEDIJA! UBIO SE POLICIJSKI INSPEKTOR (35) Otac: Lazar je imao zdravstvene probleme

KRAGUJEVAC - Policijski inspektor, Lazar Tošanić (35) izvršio je samoubistvo u svojoj kući, a telo je pronašao njegov otac dan kasnije. Vest o smrti kolege potresla je kragujevačku policiju, ali i javnost. Kako saznajemo, mladi inspektor se ubio iz pištolja, a obdukcija je pokazala da je leš bio star oko jedan dan kada je pronađen.

Otac preminulog, Zoran Tošanić, rekao je za Kurir da je Lazar već neko vreme bio u lošem psihičkom stanju.

- Imao je zdravstvenih problema i čekao je na intervenciju na srcu. To se otkazivalo, pa ponovo zakazivalo više puta i on je zbog toga bio psihički jako loše. Valjda je to bio okidač - objašnjava neutešni otac.

Bez obzira na to, on i supruga nisu ni slutili da može da ih zadesi ovakva tragedija i najstrašniji košmar svakog roditelja.

- Na dan kada se ubio nismo ga videli, ali smo mislili da je u svojoj kući sa devojkom, pa nismo želeli da ga uznemiravamo. Narednog dana sam svratio kod njega i pronašao ga mrtvog - kaže naš sagovornik.

Lazar je živeo u odvojenoj kući, ali u istom dvorištu sa svojim roditeljima. Njegov otac, Zoran Tošanić je policijski inspektor iz sektora privrednog kriminala u penziji.

Lazar Tošanić je krenuo očevim stopama - od 2011. godine je bio u policiji u istom sektoru, a poslednje dve godine je radio u Odeljenju za stance.

Kolege su ga smatrale, kako kažu, dobrim momkom i perspektivnim inspektorom. Kako saznajemo, Lazaru se smešila blistava karijera.

Intervencija na koju je čekao i zbog koje se, prema rečima njegovog oca osećao loše je ablacija srca. Reč je o postupku koji je koristi za otklanjanje aritmije odnosno nepravilnosti u srčanom ritmu. Ablacija uništava tkiva koja blokiraju električni signal koji putuje kroz srce da bi moglo ponobo normalno da radi.

Kako saznjemo, ova medicinski rutinska intervencija je Lazaru odložena više puta, što nije redak slučaj, posebno u vreme epidemije korona virusa.

Kurir.rs/ B. Đ.

Kurir