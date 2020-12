SRBIN UHAPŠEN U PODGORICI DOK JE ČEKAO ŽRTVU DA JE LIKVIDIRA: Promenio prezime i bio blizak škaljarcima, aovo je OTKRILA POLICIJA!

Srbin je prilikom hapšenja imao pištolj sa 14 metaka, dok je jedan bio u cevi. Vušurović, koji je uhapšen malo pre nego što je trebalo da izvrši likvidaciju, na sebi je prilikom hapšenja imao nekoliko slojeva odeće. Kako istražni organi veruju, ideja je bila da jedan deo odeće može da odbaci kada izvrši likvidaciju. Takođe, kod sebe nije imao mobilni telefon.

Nekoliko minuta nakon hapšenja ispred zgrade se pojavio Jabučanin koji je, koji je veruje se, bio potencijalna žrtva. Kako podgorički "Dan" saznaje, Vušurović se ranije prezivao Đorđević, ali je promenio prezime.

Tokom saslušanja kod specijalnog tužioca Saše Čađenovića, Vušurović je negirao krivična dela koja mu se stavljaju na teret i optužio policiju da su ga tukli kako bi iznudili priznanje. Zbog toga je tražio da u tužilaštvo dođe neko iz Ambasade Srbije kako bi bio siguran da će tužilac konstatovati povrede.

Iz srpske ambasade nezvanično je saopšteno da su pozvani u tužilaštvo tim povodom, ali da ne mogu da iznose detalje jer se radi o predmetu sa oznakom tajnosti. Vušurović je bio i u Urgentnom centru, gde je lekar sačinio izveštaj, a, prema nezvaničnim saznanjima imao je povrede ispod očiju u vidu podliva. Nije poznato da li je povrede zadobio u policiji, kako to on tvrdi, ili ranije, pa će to, po nalogu tužioca, utvrditi veštak medicinske struke.

Kako se već pisalo, policija je tog dana hapšenja dobila dojavu da se ispred zgrade u blzini Vezirovog mosta, gde i živi osoba za koju se veruje da je bila meta, nalazi sumnjivo lice. Pripadnici specijalnog tima Crne Gore, odmah su došli i legitimisali mlađu osobu koja je kod sebe imala dokumenta na ime Srđan Vušurović. Oduzeli su mu torbicu i pronašli pištolj bez fabričkog broja.

Nekoliko minuta kasnije tu je prošao i mladić koji je navodno trebalo da bude likvidiran. Vušurović je upravo u tim momentima uhapšen, a pripadnici policije su se uputili ka štek stanu gde je boravio Srbin za kojeg se veruje da je blizak "škaljarskom klanu". Tokom saslušanja u policiji Vušurović je rekao da nema veze sa planiranjem ubistava kao i da ne poznaje mladića koji je, prema sumnjama policije, trebalo da bude meta.

Jabučanin i ranije bio meta Aleksandar Jabučanin i ranije je bio meta pokušaja ubistva na Cetinju. Tada je ranjen sa više metaka, ali je uspeo da preživi napad. Osumnjičeni Srđan Vušurović nelegalno posedovanje pištolja pravdao je odbranom da ga je nabavio radi lične bezbednosti, te da nije pripadnik klanova, kao i da nije imao nameru da ubije nekoga. Potencijalna žrtva, kako piše "Pobjeda", nije pripadnik kriminalnih klanova, ali je navodno u prijateljskim odnosima sa osobom iz "kavačkog klana".

Inspektori specijalnog tima i Uprave policije upali su u štek stan preko puta Bloka pet i po nezvaničnim informacijama, pronašli kriptovane telefone. Nadležni će ispitati da li je u svemu ovome Vušurović imao pomagače i saučesnike. Takođe, istražnim radnjama bi trebalo da se utvrdili da li je i po čijem nalogu Vušurović trebao da izvrši ubistvo.

Kako piše Pobjeda, uhapšeni je povremeno boravio na Cetinju, a uglavnom je bio u Srbiji. Prema saznanjima majka mu je Cetinjanka, a otac državljanin Srbije, a on nosi majčino prezime. Nezvanično je rečeno da je poznat srpskim istražiteljima.

