OTKRIVAMO ŠTA JE KONTIĆ REKAO NA SASLUŠANJU: Nisam hteo da ubijem Mandića! Da sam hteo, mogao sam

Branilac Ivana Kontića, advoka Zora Dobričanin Nikodinović potvrdila je za Kurir da je njen klijent danas saslušan pred Višim javnim tužilastvom u Novom Sadu i da je izneo detaljnu odbranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.

Kako saznajemo, Kontić je detaljno izneo odbranu negirajući da je ikada pomislio a kamo li pokušao da ubije bilo koga a posebno ne Miljana Mandića 24. avgusta u Novom Sadu, s kojim je, kako je naveo, bio u dobrim odnosima.

- Ispričao je da je sve počelo kad mu je Mandić zabranio da uđe u kladionicu u kojoj je te večeri hteo da popije piće s prijateljima. Mandić ga je najpre oterao i krenuo za njim, a zatim, kako je rekao, stao u pozu kao da će da se obračunava i pretio da će da ih "izbuši" drzeći ruku na torbici. Nakon toga, kako je rekao, počeli su da se otimaju o torbicu jer je Kontić verovao da je unutra pištolj. Nakon što je torbica pala, sve je prešlo u tuču između njih dvojice u koju nisu dozvoljavali da se iko meša - navodi sagovornik Kurira.

foto: Kurir, privatna arhiva, Screeenshot

Teza njegove odbrane koju je danas izneo je da je on kao nekadašnsji reprezentativac Crne Gore u džudou zna koji su zahvati i udarci opasni po život i nijedan takav nije zadao Mandiću tokom fizičkog obračuna, a da je hteo, mogao je.

Pred kraj saslušanja koje je trajalo oko tri sata, Mandićev branilac Zora Dobričanin Nikodinović zatražila je izuzeće postupajućeg zamenika tužioca koji je ispitivao Kontića.

Izuzeće je, kako je potvrdila za Kurir, tražila jer je tužilac poslednjih pola sata saslušanja postavljao kapciozna pitanja, a na svaki pokušaj primedbi advokata iste je oponinjao, a primedbe i koje je dozvolio - odbio je.

foto: Privatna Arhiva

- Pritisak na okrivljenog da odgovori na sugestivna pitanja, unosenje u zapisnik onoga sto nas branjenik nije rekao i ne unošenje onoga što je rekao, bila je kap koja je prelila času i dovelo do toga da kolega Bugarski Dejan i ja posumnjamo u to da je postupajući zamenik pristrasan. Smetramo da takvo postupanje pravi lošu atmosferu u ovom predmetu, što apsolutno nije dobro i nije potrebno nikom. Takvim načinom samo se skreće se pažnja sa glavne stvari, a to je činjenica da se ovde nikako ne može raditi o postupku za pokušaj ubistva i da se istraga usmeri na utvrđivanje odlučnih činjenica. Međutim i ova i druge neosnovane istrage su posledica važećeg koncepta ZKP-a i to će nam se dešavati sve dok se isti ne izmeni i dok se tokom istrage sudu ne bude dala veća uloga a sad je ta uloga osim odluke o pritvoru praktično nikakva - izjavila je Zora Dobričanin Nikodinović za Kurir.

(Kurir.rs/J. Spasić/foto Printsceen, Kurir)

Kurir