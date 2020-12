ANDRIJANA (20) JE PRE DVE GODINE POVREĐENA U AUTOBUSU SMRTI: Slike užasa teško da će ikada da izblede

Tog 21. decembra 2018. godine, Andrijana Borisov (20) iz sela Čokot pošla je u školu oko 7,15 ne sluteći da će joj nekoliko minuta kasnije poginuti osmoro komšija, a da će oko 30 građana iz "autobusa smrti" biti povređeno.

Ušla je i po običaju otišla u zadnji deo gradskog autobusa. Ispostaviće se, to je njoj i drugarici spasilo život.

Andrijana je jedna od povređenih iz autobusa gde je osmoro ljudi poginulo iz sela Čokot, Donje Međurovo i Novo selo. Za poginule je jutros u lokalnoj crkvi održan parastos gde su se okupili najbliži petoro punoletnih osoba i troje dece koji su poginuli u tragediji kakva se u Nišu ne pamti.

- Ušla sam kao inače i na sledećoj stanici mi je došla drugarica. Prethodne večeri sam bila kod nje i unela sam se u priču o tome. I onda jak udarac. Svi smo poleteli, onda su se čuli neki jauci. Strašan prizor - priča Andrijana koja je u toj nesreći povredila karlicu i butnu kost.

Živa je ostala i njena drugarica s kojom je sedela na istom sedištu.

- Dve godine nije mali period, ali osećaj tuge ne bledi. Teško je rečima opisati tu strahotu u trenutku udesa, a onda bolnica. Ja sam mesecima ležala. Ja tu i sada prelazim često, uvek mi se vrati neki osećaj bola. Ima neke nelagode kad prođem tim pružnim prelazom. Sve te slike, ja neću to nikada da zaboravim Sama pomisao na to me nekako sledeni. Meni su sada najupečatljivije slike iz bolnice. Onaj Urgentni centar, vika, dreka, kada nisam znala ni ko je živ ni ko je poginuo. Bila sam svesna svega, ali prvo mi na pamet padne onaj metež u bolnici - priča Borisov koja je dugo išla na štakama, a sada se oporavlja.Imala je letos još jednu operaciju tako da fizičke povrede zaceljuju.

Vozač autobusa Milan Zdravković(34) nije stao na pružnom prelazu Donje Međurovo zbog čega je osuđen na osam godina zatvora. U toku suđenja utvrdilo se i da mašinovođa nije na vreme trubio vozom.

U ovoj saobraćajnoj tragediji život su izgubili Aleksa Dimitrijević (15) iz Novog Sela koji je poginuo na mestu, Nataša Janković (42) iz Čokota, preminula u KC Niš, Bogomir Lazić (75), Gajtana Stamenković (78) iz Donjeg Međurova, Vlastimir Đorđević (65) iz Donjeg Međurova, preminuo 2. januara u bolnici, Danijela Stanković (48) iz Čokota je poginula na mestu nesreće, Marijana Kocić (16) iz Čokota preminula u KC Niš dok je trajala operacija, Lena Ilić (16) iz Čokota je preminula 17. maja u KC Niš.

(Kurir.rs/ M.S.)

Kurir