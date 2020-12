NAMEŠTALJKA U SLUČAJU JOVANJICA! Koluvija na suđenju otkrio: Nameštali su mi policijsku značku da bi U SVE UVUKLI ANDREJA VUČIĆA!

Predrag Koluvija, većinski vlasnik poljoprivrednog gazdinstva "Jovanjica" na čijem je imanju, prema navodima Tužilaštva za organizovani kriminal, pronađeno 4,5 tona osušene marihuane i preko 65.000 stabljika te biljke, juče je pred Specijalnim sudom u Beogradu izjavio da mu je policijska značka navodno pronađena kod njega podmetnuta da bi ga povezali sa Andrejom Vučićem, bratom predsednika Srbije.

Konoplja, a ne droga

- Što se tiče značke koja mi je podmetnuta, ona je u vlasništvu komšije i školskog druga Miroslava Aleksića. Čuo sam policajce kako pričaju da te značke proizvodi kovnica novca. To je interesantno, jer da sam prihvatio da lažno optužim Andreja Vučića, ispalo bi da mi je on dao značku, jer je zaposlen u kovnici novca - rekao je optuženi Koluvija, ponavljajući da nije kriminalac i da je na njegovom imanju proizvođenja industrijska konoplja, a ne droga.

Odgovarajući na pitanja sudije, on je naveo i da nikad nije imao originalnu policijsku značku, već značku Internacionalne policijske asocijacije, koju je dobio kao počasni član, kao i značku jednog policijskog sindikata.

U pritvoru od novembra 2019. Otet sam na auto-putu Predrag Koluvija juče je pred sudom ispričao da je postupak protiv njega počeo otmicom. - Ovde je sve počelo otmicom, otet sam na auto-putu, a svedoci su otimani iz svojih kuća i pritiskani kako da svedoče da bi mi ispali kriminalci - izjavio je Koluvija, koji je u pritvoru od novembra prošle godine.

Podsetimo, tokom prvog dana suđenja Koluvija je izjavio da iza optužnice protiv njega stoje određene "interesne grupe", tvrdeći da je posle hapšenja dobio ponudu od načelnika operative u MUP Dušana Mitića da optuži Andreja Vučića i biznismena Zvonka Veselinovića da stoje iza proizvodnje droge na "Jovanjici". Koluvija je juče napomenuo i da Andreja Vučića ne poznaje.

- Moram da pojasnim, čini mi se da nije dobro shvaćeno. Nisam rekao da me bilo ko prisiljavao da lažno optužim Andreja Vučića, već da su mi to ponudili. Ispred kancelarije je stajao i tužilac Saša Drecun, koji je čekao da ja to prihvatim ili ne. Ja to nisam prihvatio - izjavio je juče optuženi Koluvija, predlažući da sud pribavi bazne stanice na kojima se nalazio pripadnik MUP Mitić, kog je pomenuo, jer je navodno na saslušanju u tužilaštvu tvrdio da nije bio na imanju u Staroj Pazovi.

Nestala i zlatna olovka?

Tokom iznošenja odbrane, Koluvija je optužio i pripadnike SBPOK da su učestvovali u montiranju postupka protiv njega, ali da su na "Jovanjici" posle njegovog hapšenja uzgojili biljke koje imaju viši nivo THC od dozvoljenih 0,3, koliko ima industrijska konoplja, koju je on, kako tvrdi, proizvodio. Kao dokaz toga da je policija u njegovim plastenicima gajila ovu biljku priložio je fotografije na kojima se navodno vidi upaljeno svetlo, ali i račune za struju, koji su se navodno uvećali posle njegovog hapšenja.

Prozvao Jeremićevog saradnika Aleksić iznosi laži Koluvija je optužio potpredsednika Narodne stranke Miroslava Aleksića da je "izgleda angažovan da iznosi laži" o njemu za ono za šta tužilaštvo nema dokaze. Inače, Aleksić se juče u pauzi suđenja pojavio ispred Specijalnog suda u Beogradu. - Izgleda da je angažovan da 100 puta ponovi laž da bi ona postala istina - izjavio je Koluvija i dodao da je u početku mislio da je reč o političkoj priči, ali da je onda shvatio da je reč o industrijskoj špijunaži jer se sve navodne afere "otvaraju u novembru", uključujući i navodnu aferu "Krušik".

- Jedva čekam da odemo na imanje, svašta je tamo rađeno, mnoge stvari koje nisu bile na popisu su nestale, bilo je i mašina drugih firmi, bojim se da će sutra i oni tražiti da im platim što je nestalo, kao što se traži da platim struju koju je policija trošila - rekao je on, tvrdeći da zna da mu je iz kancelarije nestala "zlatna olovka". Od suda je tražio i da pribavi DNK s koverata u koje su bili spakovani njegovi mobilni telefoni, tvrdeći da je neko noć pred veštačenje "ulazio u njih i menjao sadržaj".

