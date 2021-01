NEK MU JE BOG U POMOĆI, TO ĆE MU BITI NAJGORA KAZNA: Vučko Manojlović o tome šta čeka Malčanskog berberina u zatvoru

Ninoslav Jovanović (48) iz Malče prvi je i jedini osuđenik na doživotnu robiju, najstrožu kaznu koja je od 2019. godine propisana za najgore zločince.

Kako je Jovanović dočekao vest da će ostatak života provesti iza rešetaka zbog otmice dvanaestogodišnjakinje, ostala je misterija, jer je odbio da dođe u sud na izricanje sudske odluke. Međutim, najpoznatiji srpski osuđenik Vučko Manojlović sa zatvorskim stažom od čak 33 godine, tvrdi da ga u zatvoru čekaju teški dani, jer su oni koji su naudili deci omraženi i među robijašima.

Jovanović je 5. januara nepravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora jer je 20. decembra 2019. godine oteo devojčicu u niškom naselju Brzi Brod. Uhapšen je 5. januara prošle godine u rodnom selu, otkada se nalazi u pritvoru, gde je bezbedan jer je izolovan od ostalih osuđenika. Međutim, kada presuda postane pravosnažna, što se očekuje uskoro, Jovanović će se pridružiti ostalim osuđenicima kada će mu, kako kaže Manojlović, biti gorak svaki dan.

Vučko je osuđen na smrt jer je 1984. godine u Leskovcu ubio tužioca da Dragomira Krstića, pokušao da liši života istražnog sudiju Bratislava Gavrilovića, a pripremao ubistvo sudije Mladena Jankovića. Krivio ih je što je odležao pet godina za silovanje za koje je tvrdio da nije počinio. Smrtna kazna mu je 2002. zamenjena robijom od 40 godina, a na slobodi se našao 2013. godine kada je ukazom, pomilovan.

- Ja nisam imao problema sa drugim osuđenicima, oni su me čak doživljavali kao heroja jer mrze pravosuđe i policiju, ali mi to nije godilo. Šta god ljudi mislili, verujte mi da među osuđenicima ima dosta časnih ljudi, koji ne gledaju blagonaklone na one koji napadaju decu. Zato će taj Jovanović imati mnogo problema, jer svako sa tim detetom saoseća, ima kod kuće ćerkicu, sestričinu, bratanicu ... tu emociju prorade. Zamislite 1.300 osuđenika, koliko ih u proseku ima u niškom zatvoru, i svako te maltretira, psuje, udara... Sudska straža će se praviti da to ne vidi jer i oni saosećaju sa žrtvom, mnogi imaju toliku decu. I baš zbog toga, koliko god se trudili da budu profesionalni, neće moći da ga zaštite. Neka mu je Bog na pomoći – kaže Manojlović.

Dodaje, da je ono što je takođe veoma strašno i izolacija.

- Takvi ljudi i u zatvoru doživljavaju bojkot, retki su oni koji će sa njim razgovarati... Ima takvih, to su ljudi koji u svakome vide nešto dobro, i imaju razumevanje ali njih nema mnogo. Neće imati sa kim da ruča, kad bude seo za sto, ostali će ustati i otići. Ignorisaće ga, to je veliko mučenje, to retko ko može da izdrži – tvrdi Manojlović.

Kaže da je osuđenicima velika podrška porodica, te da je Jovanoviću biti još teže ako njegovi održe obećanje da ga nikada neće posetiti.

- Tokom mog boravka u zatvoru, nije prošla nijedna subota da me moje sestre nisu obilazile, i to mi je davalo snagu da izdržim. Te posete su nešto što svakom osuđeniku mnogo znači, jer zna da nije ostao sam – objašnjava najpoznatiji srpski osuđenik.

Komentarišući to što je Jovanoviću izrečena doživotna robija, Manojlović kaže da je ta kazna gora od smrti.

- Dok sam bio u zatvoru više puta sam čitao Dantea, i verujte, sebe sam pronašao u svih devet krugova pakla. Kada mi je smrtna kazna zamenjena robijom od 40 godina, to me nije nimalo obradovalo. Naprotiv, smatrao sam da sam još teže kažnjen, dugogodišnja robija je mnogo gora od smrti, jer ste svesni šta vam je sve uskraćeno. Doživotna robija, koja vas ostavlja bez nade da ćete ikada više biti slobodan čovek je najgora kazna, malo je onih koji to mogu izdržati a da ne pokušaju da sebi prekrate muke. Daleko je lepše biti u grobu, nego u zatvoru - zaključuje Manojlović.

