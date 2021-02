NASILJE U PORODICI NA NOVOM BEOGRADU: Psihički i fizički zlostavljao trudnu ženu, KAD JE POBACILA, IŠAMARAO JE

Dž. M. (23), koja je bila trudna oko mesec i po dana, doživela je pobačaj u svojoj kući na Novom Beogradu, nakon toga je nevenčani suprug S. J. (25) udario te je ona nasilje prijavila policiji.

Po dolasku policije obaveštena je i Hitna pomoć koja je Dž. M. prevezla u u GAK u Višegradskoj, dok je za njenim nevenčanim suprugom raspisana potraga.

U prvom trenutku sumnjalo se da je pobačaj usledio nakon fizičkog nasilja, međutim, tokom istrage i nakon pregleda u bolnici utvrđeno je da je reč o rizičnoj trudnoći, odnosno da nije bilo tragova nasilja.

- Policija je došla do saznanje da je u Dž. M. prijavljivala ranije nasilje u porodici u Somboru i Zrenjaninu. Živeli su u vanbračnoj zajednici jedno vreme i u mestu Tova opština Nova Crnja. Policija je po njenoj prijavi reagovala u Novembru prošle godine kada je njenom partneru izrečena hitna mera udaljnje iz porodice i zabrana prilaska 30 dana. Međutim, pretpostavlja se, da je tu još bilo prijava te mu je mera zabrane prilaska produžena za još 30 dana. Ta mera je istekla krajem januara ove godine OJT u Kikindi je donelo odluku da nema elemenata krivičnog dela - rekao je izvor Kurira upoznat sa slučajem.

On dodaje, da bez obzira, na to šta je razlog pobačaja S.N. se na tert stavlja nasilje u porodici jer je kako Dž. M. tvrdi nakon pobačaja udario šamar.

- Takođe s obzirom da je trudnoća bila mesec i po dana pretpostavlja se da je on meru zabrane kršio u prethodnom periodu te će se i to ukoliko je tačno uzeti u obzir. Za njim je raspisana potraga. Pretpostavlja se da je nako što ga je Dž.M. prijavila on zvao brata i pobegao iz udžerice u kojoj su živeli zajedno - rekao je naš sagovornik.

Da je Dž.M. trpela nasilje od S.J. za Kurir je potvrdila njena majka Silvana.

- Oni su u vezi oko sedam meseci, moja ćerka ima maloletno dete iz prethodne veze. S.N. je prema njoj oduvek bio nasilan ali ona nije mogla da ga se otarasi. Prijavljivala ga je policiji, ali on bi se uvek vraćao. Često je psihički vršio pritisak na nju. Nazivao je pogrdnim imenima, govorio da dete nije njegovo, često su se svađali. Mi ne živimo zajedno ona je pre dva meseca došla u Beograd da prijavi dete ali je on došao za njom kršio meru zabrane. Nije mu mogla ništa - priča majka i dodaje da je pre nekoliko dana došla kod ćerke jer se žalila da joj je loše.

- Imala je bolove u stomaku ali i jaku zubobolju pa je pila lekove. Bila je kod lekara i rekli su joj da joj je trudnoća rizična i da mora da se čuva ali kako kada je ovaj stalno napadao. U nedelju se požalila da ima napone i dok je bila u toaletu plod je ispao. Vratila se uplakana u kuću kada je S.N. počeo da viče na nju i udario joj šamar. Tada ga je prijavila. Policija je odmah došla a on je zvao brata i pobegao - rekla je majka. Kako saznajemo policija je iza udžerice u kojoj Dž.M. živi pronašla nešto nalik fetusu te je to poslato na Isntitut za sudsku medicinu.

Kurir.rs/Jelena Rafailović/foto Zorana Jevtić

Kurir