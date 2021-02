VELJA NEVOLJA JE IMAO POSEBNU VEZU SA UBIJENIM STANKOVIĆEM: Bio mi je kao brat! O JEDNOJ ŠKAKLJIVOJ TEMI NIKAD NIJE HTEO DA PRIČA

Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, i Marko Miljković uhapšeni su jutros oko 5 ujutro po nalogu Tužilaštva u velikoj akciji BIA, MUP i Tužilaštva.

Prema neproverenim navodima nekih beogradskih medija, Veljko Belivuk uhapšen je zbog planiranja likvidacije Milana Ljepoje, pripadnika grupe Pink Panter.

U javnosti se, posebno u ovim danima kada je on aktuelan u medijima, postavljapitanje, ko je zaista uhapšeni Belivuk, ili kako su ga zvali - Velja Nevolja?

Godine 2016. je posle ubistva vođe grupe navijača Partizana, pod nazivom Janjičari, Aleksandra Stankovića, Belivuk dao intervju za nedeljnik Njuzvik. Tom prilikom govorio je o odnosu navijača i fudbalera omiljenog kluba, ali i o velikom prijatelju Saletu, koga je nazivao i bratom.

Izbegavao da govori o ubistvu Aleksandra Stankovića

- Mi nismo prezali ni od koga, ne prezamo ni danas, kako god to bilo. Da detaljišem o tome, ne želim. Što se tiče Saleta, udružio se najgori mogući sloj ljudi iz zemlje i van nje. Pojedinačno, oni su ništa, ali je to sloj ljudi koji očigledno dobro zna šta hoće i na koji način to hoće. Škakljiva je tema, izvinjavam se, ali zaista ne mogu više ništa o tome.

- Mi smo u principu znali. Znali smo svi. Milorad Ðurić, koji je ranjen prilikom Saletovog ubistva, počeo je kod njega da radi kao obezbeđenje. Bio je radnik Centralnog zatvora, ali je dao otkaz. I njemu su napravili pakao od života pišući gluposti. Kada je počeo privatno da ide s njim, Ðurić je rekao Saletu: ‘Moraš da mi kažeš s kim smo dobri." I Sale mu je dao najbolji odgovor: ‘Gledaj to tako da nismo ni sa kim dobri.’ Tom logikom se i ja vodim. Imam prijatelje i oni znaju ko su, imam poznanike, znaju i oni ko su, a sve ostale smatram nepodobnim. To su ljudi koji će da me tapšu, grle, kažu: ‘Ljubi te brat’, a čim mi to neko, kaže znam da mi ne misli dobro.“

- Nismo mi nevini, ne mogu da kažem… Da nas iz čista mira povlače po novinama. Ali nismo ni toliko loši. I Sale je imao vrline i mane. Da znamo šta se desilo sa Saletom, znamo, nismo budale. Mnogima smo stali na žulj, mnogima koji su neispravni, mnogi su se udružili protiv nas i desilo se to što se desilo. Ima stvari o kojima moram dobro da razmislim šta pričam. Ne zato što se nekoga bojim, nego zati što imam neke principe. Ali da je poznato zbog čega je ubijen, poznato je – rekao je Belivuk.

On je u intervjuu naglasio da o navijačima svi imaju loše mišljenje, da je uvreženo shvatanje da su narkomani, probisveti... Zato je naglasio drugu stranu ove priče.

Ne volim baš ovako da pričam za novine, ali sam svestan da moramo da se pojavimo i nešto kažemo. Znam unapred kakvi će biti komentari jer o navijačima, pogotovo Partizana, „svi misle da su probisveti, narkomani, alkoholičari... A ja imam ženu i dvoje dece, radim normalno kao i drugi, ide mi staž, plaćam poreze državi - dodaje Belivuk.

Sa svojih bezmalo dva metra visine i utreniranim fizičkim gabaritom, Belivuk uz osmeh kaže da ni njegov nadimak Velja Nevolja nije „baš tačan“. Više puta tokom razgovora uveravao je novinara da mu je fizički obračun poslednja opcija kojoj pribegava.

Vidim šta se piše o Saletu - 40 kilograma kokaina, lupio šamar nekoj gospođi u klubu. Obične gluposti. Ne znam da li novinari uopšte znaju šta pišu. Krivo mi je što je toliko satanizovan. Sale mi je bio najbolji drug. Ne znam ga čitav život, ali od kada smo se upoznali, postao je - potreseno je govorio Velja Nevolja.

(Kurir.rs / Njuzvik)

