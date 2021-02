DOKLE JE STIGAO SLUČAJ MIROSLAVA MIKE ALEKSIĆA: Prvostepeni postupak moguć već za tri meseca? (KURIR TELEVIZIJA)

U javnosti se u prethodnih nekoliko meseci dosta govorilo o glumicama - Mileni Radulović, Ivi Ilinčić i Danijeli Štajnfeld kao o žrtvama silovanja i seksualnog uznemiravanja. Proveravali smo - dokle se stiglo sa slučajevima koji se protiv počinioca ovih krivičnih dela vode pred sudskim organima? Miroslav Mika Aleksić je trenutno iza rešetaka.

Dokazi se i dalje prikupljaju, svedoci i žrtve saslušavaju, a nakon toga sledi veštačenje. Jugoslav Tintor, zastupnik Milene Radulović i Ive Ilinčić za Kurir televiziju je rekao da to znači da tužilaštvo procenjuje na koji način će definisati optužni akt, onda se optužni akt šalje na sudsku kontrolu optužnice i onda smo, kad se optužnica potvrdi, u prvostepenom sudskom postupku", objasnio je on i dodao da to može da se očekuje već za tri meseca.

"Što se tiče okrivljenog, očekujemo i šta će on reći u svoju odbranu. On je negirao delo ne ulazeći ni u kakve detalje i odbijajujući da odgovara na pitanja što se u praksi razume kao odbrana ćutanjem", naveo je Tintor.

