ADVOKAT MILENE RADULOVIĆ I IVE ILINČIĆ: Prikupljeni su DOKAZI za podizanje TUŽBE! Svi iskazi se uklapaju (KURIR TELEVIZIJA)

Advokat Milene Radulović i Ive Ilinčić izjavio je danas u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji da je sigurno da su kvalitetni dokazi protiv profesora glume Miroslava Mike Aleksića, koji je optužen za zlostavljanja i obljube svojih učenica prikupljeni.

- Sigurno je da su prikupljeni dokazi za podizanje tužbe protiv Miroslava Aleksića. Bilo je onih priča da li ima materijalnih dokaza ili nema. Materijalnog dokaza imate ako žrtva istog dana ode u policiju i prijavi, pa je odvedu kod lekara i lekar konstatuje povrede, ali to ne znači da se seksualno zlostavljanje može jedin prijaviti istog dana - kaže advokat Jugoslav Tintor i dodaje da svi dokazi žrtava predstavljaju jedan mozaik, koji se slažu.

- Kada sagledate sve te iskaze koje su devojke dale, oni se do te mere uklapaju jedni u druge da je potpuno nerealno verovati da neko to može izmisliti ili da desetoro ljudi može to tako organizovano zamisliti - jasan je Tintor.

