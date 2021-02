BURAN DAN U PALATI PRAVDE, GLUMAC VIDAKOVIĆ Tog dana kad smo uhapšeni, krenuo sam sa Ilijom da mu za 1.500 dinara pravim društvo?!

BEOGRAD - Glumac Branko Vidaković i muzičar Ilija Marković, koji su zajedno uhapšeni 17. jula prošle godine pošto je policija kod njih pronašla 20 grama heroina, razmenili su danas teške optužbe u sudnici Palate pravde.

Ilija je, podsetimo, ranije optužio poznatog glumca da je prodavao drogu a da je on na sebe preuzeo krivicu jer je Vidaković, kako kaže, pretio njegovoj porodici. Ilija je danas ponovio optužbe pred Vidakovićem na šta je glumac prokomnetarisao da je sve to laž.

- Ja sam kod Baneta dolazio sa svojom porodicom, a tog dana kad samo uhapšeni, Branko mi je dao da stavim drogu u zaštitnu masku za lice. Rekao mi je da idemo da heroin zameni za metadon pošto treba da snima seriju jer je govorio da tako lakše snima. Čim smo seli u auto, rekao mi je policija, beži! U strahu sam krenuo u rikverc - rekao je Maković pre sudom.

Poznati glumac, koji je slušao šta je Marković govorio, prvi put je iznoseći odbranu pred sudom priznao da je do hapšenja koristio drogu ali je tvrdio da su sve kesice ponađene kod njega bile za ličnu upotrebu.

- Nemam šta da kažem osim da je ovo kompletna laž. Ko me bar malo zna, zna da je nemoguće da ja budem diler.. Ilija je doneo vagice u moju kuću, prvo jednu pa je rekao da ta ne radi pa je doneo drugu. Možda sam ih dotakao ali ih nisam koristio, on je zloupotrebio moje poverenje, dolazio je kod mene sa ženom i troje dece, nisam ni pretpostavio šta radi sve dok nije doneo te vagice - rekao je Vidaković i objasnio da je u istrazi rekao da je za 1.500 din na dan hapšenja krenuo da mu pravi društvo do Novog Beograda. Glumac je rekao da mu bivši prijatelj nije to dao kao mito nego što je trenutno bio bez novca pa je hteo da mu pomogne.

- Zato što je znao da nemam novca, ostavio mi je i te dve kesice heroina. Znao je da se mučim s tim a i da imam problem s novcem. Ja znam te ljude kako razmišljaju, klasični diler... Računao je da ću da počnem ponovo da uzimam ako ostavi dve kesice drugarski, a posle da priča kako mu dugujem pare... Ja sam na terapiji, ne koristim više, a da nisam na terapiji sigurno i ne bi pronašli te dve kesice kod mene - rekao je Vidaković u sudnici.

Inače, Marković je ranije ispričao da je Vidaković u dvorištu iznajmljene kuće u kojoj živi kopao rupe pa tu krio drogu.

- Ništa nije tačno što je rekao - osvrnuo se Vidaković odgovarajući na te optužbe i tvrdeći da niji znao da na dan hapšenja Marković ima drogu kod sebe.

Marković koji je i dalje u pritvoru jer se tereti za trgovinu drogom, Vidakoviću, kog tužilaštvo sumnjiči da je drogu držao za sopstvenu upotrebu, postavio je desetak pitanja ali je Vidaković samo odmahivao glavom i govorio da ništa od toga nije tačno. Suđenje se nastavlja 24. marta.

