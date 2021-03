HANA KOKIĆ TVRDI DA JOJ JE BIVŠI DEČKO NAMESTIO HAPŠENJE: Slao mi je sliku penisa s porukom da me voli, pa me prijavio policiji

Hana Kokić, koja je osuđena na 10 meseci kućnog zatvora zbog proganjanja momka, podnela je protiv bivšeg partnera tri krivične prijave za prevaru, obmanjivanje i lažno prijavljivanje. Posle raskida je na Instagramu napisala kako je prošla u vezi sa Milošem M. iz Mladenovca, a onda je od njegovih prijatelja i sugrađana dobila gomilu poruka da je lažov!

Suđeno mi je zbog toga što sam transseksualka i zbog toga što je jedan biseksualac, posle ljubavne veze sa mnom, hteo da opere svoje seksualno opredeljenje pred porodicom i javnošću! Ovo tvrdi Predrag M. (32) iz Užica, poznat pod pseudonimom Hana Kokić, koji je u Osnovnom sudu u Mladenovcu 23. februara osuđen na 10 meseci kućnog zatvora.

Hana je protiv Miloša M. podnela tri krivične prijave - za prevaru, obmanjivanje i lažno prijavljivanje i navodi da se nada da će suđenje u Užicu, za razliku od postupka u Mladenovcu, biti javno i da će novinari moći da izveštavaju o slučaju. Pre nego što ovo suđenje počne, Hana čeka drugostepenu presudu, jer se njen advokat Sandra Tanasković Savić žalila na presudu, koju je izrekao sudija Saša Isaković iz Osnovnog suda u Mladenovcu.

- Da nije tužno, bilo bi smešno. Dečko sa kojim sam 3. decembra 2020. tri puta vodila ljubav, poslao mi je 14. decembra sliku svog polnog organa sa porukom „da me voli”, a samo 15 dana kasnije je podneo krivičnu prijavu protiv mene i naveo da nije biseksualac! Sve mi je namešteno, ali ću ispričati ko stoji iza toga tek kada se postupak završi - kaže Hana i otkriva kako je saznala istinu o svom momku.

- Nekoliko dana posle raskida sam otvorila profil na Instagramu i napisala kako sam prošla u toj vezi, a posle toga sam od njegovih prijatelja i sugrađana dobila gomilu poruka da je lažov! Nisam mogla da verujem da je reč o istoj osobi! On je čak i na sudu u Mladenovcu za neke stvari priznao da je lagao. Dok sam ga ja dve i po godine volela kao boga, on je očigledno sve radio smišljeno da bi od mene izvukao novac. I to je radio vrhunski! Tvrdim da je pogrešio profesiju i da je, umesto konobara, trebalo da bude glumac! Svedoci su mu smešni, jer su od mene hteli da naprave opasnu ženu koja ugrožava njihovog divnog sina i brata. Pitam ih samo da li se takvoj osobi pričaju najintimnije i najprljavije tajne iz uže i šire porodice? On je meni sve to pričao... - ogorčeno kaže Hana i ističe da njen izmišljenim pričama hoće da opere svoje seksualno opredeljenje.

- Upoznali smo se 2015. godine na jednom sajtu za odrasle. Tada sam se s muškarcima viđala samo u eskort varijanti, a on me je molio da to bude bez novca, jer ga ni tada nije imao. Oduševio se mojim izgledom, a imao je fetiš koji neću pominjati, a koji dovoljno govori o njegovoj muškosti. Za prvu noć provedenu sa mnom rekao je „da je to nešto najbolje što mu se desilo u životu”. Tada je imao i devojku koja mu je izgleda služila samo za javnost. Tada smo bili samo u seksualnoj vezi, a 2018. je počelo naše emotivno zbližavanje, jer je on očigledno isplanirao da svojim pričama kod mene izazove empatiju i zaljubljenost. Pričao je da je imao teško detinjstvo, da se sam borio kroz život, da mu je majka bila jedini oslonac, ali da je na kraju ostao bez nje. Nasela sam na to i slepo ga zavolela. Bila sam mu podrška u poslu i privatnom životu, rešavala njegove probleme, kupovala poklone i davala novac da bi se osamostalio. Sa drugom je još tada držao jedan restoran u Mladenovcu, ali mi je prećutao da je iznajmio još jedan lokal, koji je još u to vreme vodio samostalno, dok je meni pričao „da bi voleo da ima nešto svoje” - priča Hana, navodeći da je zbog njega preživela više stersa nego iko normalan za pet života.

- Sedam-osam meseci pre njegove prijave sam htela da ga ostavim, ali on je klečao i molio me da to ne radim. Jednom sam ga blokirala na svim mrežama, a on je pozajmljivao telefon od drugih, zvao, molio me i zaklinjao se majčinim grobom da sam mu najveća ljubav. Popuštala sam, ali su svađe bile sve češće i žešće. Na njegov rođendan sam mu u ljutnji rekla da više voli moj novac, što se na kraju ispostavilo kao istina - navodi Hana koja je sutradan otišla kod njega kući da sve razjasne oči u oči.

- On se sakrio iza babe i oca, jer nije smeo da me pogleda u oči, dok sam ja posle 10 minuta provedenih u njegovom dvorištu, završila kao kao progonitelj. Sada sam se vratila starom poslu na platformi za odrasle. Dobila sam podršku fanova i nadam se normalnom životu – kaže Hana Kokić, koja čeka da Apelcioni sud u Beogradu donese konačnu presudu i odluči da li je proganjala bivšeg dragog.

Pokušaji da se dobije komentar Miloša M. u Osnovnom sudu u Mladenovcu, neposredno pre početka suđenja, koje je zbog zaštite njegove privatnosti bilo zatvoreno za javnost, nije uspelo, on nije bio raspoložen za razgovor, dok je njegov punomoćnik upozorio da ga niko ne fotografiše.

