OTKRIVENO KAKO JE UGLEDNI DOKTOR IZ NIŠA POSTAO ROB BRAČNOG PARA Porodica se žalila da je promenio ponašanje, a sad se zna i zašto

Penzionisani doktor Jozef G. iz Niša zapao je u ropstvo, a tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv bračnog para Nenada N. i D. P. koji su očigledno ucenjivali respektabilnog kardiologa.

Ovaj bračni par je uhapšen jer su, kako je to tužilaštvo saopštilo, na silu držali lekara u svojoj kući kako bi im davao penziju pa čak se i pozajmljivao kod drugih ljudi da bi njima predavao novac.

Ovaj do sada nezabeležen slučaj takozvanog ropstva je zaintrigirao Nišlije, a kao najčešće se spominje da je Jozef bio predmet neke vrste ucene kako se ne bi otkrila njegova seksualna orIjentacija. On je kako mnogi pričaju poslednjih godina, još dok je radio u Kliničkom centru, pokazivao psihičku nestabilnost, a danas pričaju da mnogi ne znaju da je toliko propao.

- Njegova porodica se žalila još pre nekoliko godina kada je preuzeo kliniku na Bulevaru Nemanjića da dolazi neki čovek, da mu dovodi pacijente, ali i da se tamo nešto događa zbog čega je potpuno promenio ponašanje. Izgleda da se emotivno vezao za tog čoveka. Zato je i sada - objašnjava nam jedan prijatelj doktorove porodice.

Doktorova supruga nije htela da iznese detalje ovog nesvakidašnjeg slučaja.

- To su strašne stvari i ja ne bih ništa govorila dok traje istraga - rekla je ona Kuriru.

Doktor Jozef G. već dugo ne boravi u svoj kući u naselju Bubanj. Doktor je u Nišu poštovan stručnjak, ima porodicu i dve odrasle ćerke tako da traje misterija u gradu kako je dozvolio sebi da zapadne u taj status bez obzira na seksualnu orijentaciju. U tužilaštvu su nam danas kazali da traju saslušanja svedoka ovog slučaja.

- Bračni par je od marta 2019. do marta ove godine, primenom sile i pretnje držali lekara u cilju eksploatacije njegovog rada i uspostavljanja ropskog odnosa, tako što su ga primorali da napusti porodičnu kuću i živi na ulici, ograničavali mu slobodu kretanja i komuniciranja sa drugim ljudima, oduzimali penziju i druga primanja i primoravali da pozajmljuje novac kako bi im ga davao - navelo je tužilaštvo.

Koliko je tačno da je doktor bio u emotivnoj vezi sa Nenadom N. za sada nije poznato, ali je procurila vest u medijima da se lekar vrlo brižno raspitivao o zdravstvenom stanju prijatelja koji je zajedno sa suprugom pritvoren.

Prve komšije zatočenog doktora su u neverci da se jednom poštenom i odličnom stručnjaku tako nešto dogodilo. Prvi komšija, penzionisani primarijus Miodrag Mitić kaže da ga zna od malena.

- Mi smo tu rasli zajedno, krenuli smo u školu nekada davno. Iskreno, u poslednje vreme ga ne viđam ovde sem njegove porodice. On je kasnije radio na kardiologiji, a ja na ORL klinici i zaista ne mogu da verujem da mu se sve to dogodilo. Nadam se da će istraga da pokaže pravu istinu - kaže ovaj uvaženi doktor o svom kolegi.

Ono što su nam rekli u poliklinici gde sada doktor radi honorarno malo "baca senku" na termin "zatočeništvo" i "robovski odnos" koji se spominje u slučaju ovog doktora.

- On i sada radi ovde. Apsolutno nikakvih problema s njim nismo imali. Izvrstan je lekar i on je ona vrsta doktora po pozivu. Kada za to ima potrebe, on dođe. dalje od toga ne možemo da komentarišemo. Ova izjava pokazuje da je dolazio na posao i da nije bio rob u najbukvalnijem smislu - rekli su iz klinike.

Ekipa "Kurira" je pokušala da dobije izjavu nekoga iz doktorove porodice, ali nisu bili spremn za razgovor.

