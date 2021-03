POTRESNA ISPOVEST ĆERKE KOJOJ JE SESTRA UBILA MAJKU: Kakva je to sudbina, ja joj spasila život, a drugo dete joj PRESUDILO!

Sumnjala sam da moja sestra ima veze sa maminim nestankom, ali nisam znala ni slutila da je toliki monstrum i da ju je ona ubila!

Monika tražila majku foto: Privatna arhiva

Ovo za Kurir kaže Monika Čuvar (41), čija je polusestra Divna M. (23) osumnjičena da je pre dva meseca u Bečeju ubila njihovu mamu Danicu Milošević (57), čije je telo bacila u šahtu u bašti i zatrpala ga ciglama i peskom. Nakon što je Monika, koja živi u Leskovcu, prijavila nestanak majke policiji, inspektori su prekjuče našli telo u bašti kuće, koju je, kako Monika tvrdi, nakon zločina Divna prodala.

- Otkako sam prijavila mamin nestanak, slutila sam najgore. Ja sam majci spasla život kada sam imala 14 godina, kada ju je pregazio traktor, bila je na ivici smrti.

kuža u kojoj je žena ubijena foto: S. U.

Kakva je to sudbina, da je jedno dete spase, a da joj drugo presudi? Zar je moja mama zaslužila da je rođena ćerka ubije, a čuvala ju je kao malo vode na dlanu 23 godine - priča kroz suze Monika.

Kako dalje kaže, ona je prijavila policiji majčin nestanak pošto se sa njom nije čula od 20. decembra prošle godine.

Komšije čule svađu Monika kaže da su joj komšije iz Bečeja ispričale da su pre oko dva meseca čule veliku svađu između Divne i Danice, nakon koje Danicu više nisu viđali. - Da je samo neko od njih pozvao policiju i prijavio nasilje, možda bi moja mama bila živa - priča Monika i dodaje da su se, koliko zna, njena sestra i majka lepo slagale i da nisu imale problema: - Ponekad bi se posvađale, kao i svako, ali nisu se tukle nikada.

- Sestra mi je u februaru rekla da se majka udala i da je zato otišla od kuće. Potom je često menjala priču, pa sam odlučila da pozovem policiju. Divna se nijednog trenutka nije pobunila zbog toga, čak je i ona sarađivala sa policijom. Valjda je mislila, pošto sam ja u Leskovcu, brat u Nemačkoj i što je kuću prodala odmah posle zločina, da su svi tragovi sklonjeni, pa da niko neće posumnjati na nju - kaže naša sagovornica.

Divna je uhapšena u kući u koju se preselila posle ubistva majke, kao i da se ta kuća nalazi nekoliko stotina metara dalje od kuće koju je prodala. Nesrećna ćerka kaže i da je mesecima sanjala majku živu, i to u rupi u kakvoj je njeno telo na kraju i nađeno.

rupa u kojoj je bilo Danicino telo foto: Kurir Televizija

- Mama me je dozivala u snovima i vikala: "Spasi me!" Uvek sam joj odgovarala da nemam kako da dođem. Budila sam se u goloj vodi, a muž me je ubeđivao da je ona sigurno živa. Do poslednje sekunde nisam gubila nadu da ću je živu naći - očajna je ona.Prodala odeću

Nadam se da ću imati u čemu da je sahranim Naša sagovornica ističe da je čula da je njena sestra posle ubistva prodala majčinu garderobu. - Nadam se da je ostavila bar nešto da imam u čemu majku da sahranim - kaže Monika.

Kurir.rs/ Jelena Ivić/ Foto Privatna arhiva, Kurir

Kurir