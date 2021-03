SAMOUBISTVO OBAVIJENO VELOM TAJNE: Postoje 2 moguća razloga zbog kojih je bivši direktor Zastava oružja digao ruku na sebe

Kragujevčanin Dragan Petrušić (66), bivši izvršni direktor fabrike "Zastava oružje" obesio se u svojoj kući i to nakon što su mu lekari saopštili da boluje od korona virusa. Ipak, samo je on znao zašto je doneo odluku da sebi oduzme život.

"Bio je pristojan čovek i pravi profesionalac. Nismo se družili privatno, ali sam ga cenio kao inženjera. Sve nas je užasnula vest o samoubistvu. On je skoro otišao u penziju, a čuli smo da ima koronu i to srednje teški oblik", ispričao je za Kurir Dragan Ilić iz fabrike" Zastava oružje".

Kako objašnjava, ne želi da tvrdi šta je Petrušiću bio motiv da se ubije. On je svakako to uradio nakon što je saznao da boluje od kovida 19. Kurir saznaje da mnogi smatraju da je upravo to bio okidač i da inženjer u penziji nije podneo neizvesnost.

Prema drugoj verziji koja se pominje, Petrušić je imao "neraščišćene" poslove vezane za karijeru u fabrici koji su mogli da ga dovedu čak i do ozbiljnog sudskog spora.

"Ne verujem da je korona. Imao je on probleme koji su trajali godinama. Verovatno mu je neko pretio da će se sve saznati i završiti na sudu, a on nije mogao to da izdrži", smatra naš izvor.

Iz Višeg javnog tužilaštva, koje je naložilo obdukciju, dobili smo potvrdu da je reč o samoubistvu. Obešeno i već preminulo telo, pronašla je Petrušićeva supruga u porodičnoj kući. Osim nje, za samoubicom tuguju deca, ali i brojni unuci sa kojima se Petrušić često i vrlo rado igrao.

Samoubistvo je uvek lični čin, a niko se ne usuđuje da tvrdi tačan uzrok niti u kom momentu je neka kap prelila čašu života. Činjenica je da je Petrušić saznao da je bolestan, a potom se obesio. Od početka pandemije primetan je veliki porast depresivnih stanja, ali i samoubistava.

PANDEMIJA VELIKO OPTEREĆENJE ZA PSIHU Od početka pandemije do danas u klinici "Dr Laza Lazarević" hospitalizovano je više od 500 pacijenata i bilo oko 3.500 ambulantnih pregleda, a ovom broju treba dodati i više od 7.000 poziva Nacionalnoj liniji za pružanje psihosocijalne pomoći u epidemiji i gotovo isto toliko poziva na SOS liniji za prevenciju samoubistva. Očekuje se i porast broja poziva ukoliko se situacija s virusom korona bude razvijala slično kao u zemljama u regionu. "Nije teško prepoznati kada neko iz našeg okruženja u psihološkom smislu prolazi kroz težak period. Odstupanja od uobičajenih obrazaca ponašanja i funkcionisanja, nagle promene raspoloženja ili iznenadno povlačenje, neuobičajena napetost ili razdražljivost, tugaljivost ili briga bez vidljivog povoda, česti su pokazatelji da osoba otežano prolazi kroz ono što se dešava u njenom okruženju ili unutar nje same", kaže dr Stašević Karličić, v. d. direktora klinike "Dr Laza Lazarević".

