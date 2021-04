POSETIOCI TRŽNOG CENTRA NA ZVEZDARI BESNI: Ne možemo da verujemo da je radnik obezbeđenja napao dete

Očevici napada na devojčicu u toaletu jednog tržnog centra za Kurir su ispričali da se sinoć tamo odigravala prava drama i da je zgradu okupirala policija.

Da podsetimo, devojčica se požalila sestri i mami da ju je sinoć u jednom tržnom centru manijak uvukao u toalet i pokušao da je siluje. Kamere su snimile starijeg muškarca kako sa detetom ulazi i izlazi iz toaleta, pa je on uhapšen.

- Odjednom se pojavio veliki broj pripadnika policije koji su maltene okružili zgradu tržnog centra i ušli unutra. Bilo je mnogo uniformisanih policajaca, pretražili su zgradu. Svi smo se pitali šta se dešava, a tek kasnije smo saznali da je čovek uvukao dete u toalet. Oni su ga kroz garažu sproveli i odveli u stanicu - rekao je očevidac i dodao da se napad na dete desio u blizini toaleta u kome je pre dve godine nađen mrtav čovek:

- Neki narkoman je umro u toaletu koji se nalazi tačno iznad prostorije u koju je manijak uvukao devojčicu.

Posetioci TC rekli su da su zgroženi zbog događaja.

- Svakodnevno sam ovde sa decom, ne mogu da verujem šta se desilo! Na platou TC se redovno igraju deca iz okolnih zgrada, ko zna šta je sve moglo da dogodi. U šoku smo, naročito jer je reč smo čuli da je reč o radniku obezbeđenja koji bi trebalo da brine o deci, a ne da ih ugrožava - rekla nam je jedna majka.

Kako su nam ispričali radnici tržnog centra, oni od februara imaju novo obezbeđenje, te ih i ne poznaju dobro. Međutim, neki od zaposlenih branili su uhapšenog muškarca.

- On je izuzetno fin čovek i ne deluje kao da bi mogao da napadne dete. Koliko smo mi čuli, on je devojčicu odveo da joj pokaže gde je toalet. Mediji su napravili tu dramu, optužili su ga, a treba pustiti da nadležni ispitaju šta se tačno dogodilo. Ako je kriv neka odgovara, a ako je to dete sve izmislilo to zaista nije u redu - rekli su radnici.

