NEVEROVATNA ISPOVEST ZAGREPČANINA: Bio sam kockar, ali posle susreta sa Arkanom više nikada nisam seo za kockarski sto

Nedugo nakon što je građanima na pijaci u Dubravi "upao" u oko jeziv prizor konopaca nalik omčama za vešanje na stablu pa su intervenisali policajci i vatrogasci, došli smo do aktera poruke. Reč je o Ivanu Rubelju (71), poznatijem kao "tata ćevapa" kojem je policija napisala preršajnu prijavu od 500 kuna za narušavanje javnog reda i mira.

"Ja sam postavio tu užad! I nije ih četiri kako pišu, već pet. I to nije bila nikakva politička poruka, niti je usmerena na ičiji rad odnosno nerad. To je šaljiva poruka svim kockarima koji od petka ujutro do nedjelje uveče opsedaju pijacu počevši od kladionice, lutrije i kazina. Sama sirotinja na socijali i penzioneri. Trebate videti kako se samo oni guraju da se što pre reše novca. Očito da ga imaju za bacanje" priča za Jutarnji list Ivan Rubelj koji je omče postavio, kako kaže, u pola bela dana u subotu sa prijateljima ispred svojeg ugostiteljskog objekta.

"Za počiniocem policija ne traga. Ja sam im se prijavio u Policijskoj stanici Dubrava nakon što su me nazvali i pitali imam li saznanja o tome. Šalio sam se na račun kockara. Danima sam razmišljao što da napravim. Čak sam bio naručio i tablu s natpisom 'Dom za vešanje' po onom filmu, ali kako mi nije izrađena, otišao sam i kupio kanap. Ja sam neuk čovek, ne znam vezati omče. Znate ko mi je pomogao da omče napravim? Jedan penzionisani policajac. A kako sam i nizak, na merdevine se penjala druga osoba koja ih je obesila na drvo", otkriva dalje Rubelj prisećajući se svoje prošlosti. Ne skriva, naime, da je i on u mladosti kockao, no kad je stigla "nepoštena rabota", prekinuo je s tim porokom.

"Bio sam kockar dobitnik, a ne gubitnik. Međutim, prestao sam kockati kad se u igru ubacio pokojni Arkan. Počela su varanja. Pobede su bile nemoguće. I odustao sam. Ali ja sam novca za kocku imao, ali ljudi koji se svakodnevno, a najviše od petka do nedelje guraju pred ovim tu radnjama za igre na sreću, novca nemaju za život, ali ga nekako negde pronađu za kocku. Verujem da im socijala ode na kocku. I to me ljuti. Ja i u 71. godini života radim. Širim poslovanje. Otvorile su se i nove mogućnosti za poslovanje u Libiji, jer tamo je okončan rat. Radi ću dokle god mogu. Pre 18 meseci postao sam tata. A na mom grobu, kad umrem, stajaće umesto krsta dva šiš ćevapa. Do tada će biti okončan sudski postupak zbog tih vešala. Svu sam odgovornost preuzeo na sebe jer je to bila moja inicijalna ideja, ali uveren sam da ću biti oslobođen jer nikome ništa nisam loše učinio a kockanje je zlo današnjice", zaključuje Rubelj.

