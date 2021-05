ARMIJA MIKE ALEKSIĆA HOĆE DA IZVRŠI PRITISAK NA JAVNOST? Tintor OŠTRO: Cilj je da se ukine pritvor Aleksiću!

Slučaj Mike Aleksića je dobio novu dimenziju i izazvao buru u javnosti nakon što su neki od poznatih glumaca izneli u javnost svoje mišljenje. Voditeljka Marina Rajević Savić ne odustaje od odbrane optuženog za silovanja:

- Imam hiljadu prijatelja koji će braniti Miku Aleksića - rekla je voditeljka i dodala:

- Unuka mi je išla u Aleksićev dramski studio glume. Da ga puste iz zatvora opet bih je poslala, i nju i ostalu unučad.

foto: Kurir televizija

Ovim povodom novinari Kurir televizije razgovarali su sa advokatom Milene Radulović i Ive Ilinčić, Jugoslavom Tintorom.

- Meni je bilo neočekivano da je neko ćutao 4 meseca, a onda u jednom trenutku, pored 2 intervjua Billjane Mašić i izjava određenih ljudi koji su ga poznavali, sve to ide neprirodno odjednom. To mi daje razloga da zaključim da je nešto očito koordinirano i da ima određeni cilj. Cilj koji bih ja mogao pretpotaviti jeste da se u javnosti stvori određena polemika vezana za to da li je kriv ili nije kriv, da li ima dokaza ili ih nema, da bi se u tom ambijentu stvorila određena atmosfera koja bi izvršila određeni pritisak na sud ili u neku ruku olakšala sudu da donese neku odluku vezanu za ukidanje pritvora. Mislim da se ovde javno mnjenje stavlja u funkciju pritiska na postupak - kaže Tintor.

