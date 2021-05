RAZBOJNICI TRAŽILI MILIONE OD PRODAJE PLACA: Poznati novi detalji brutalnog ubistva Predraga (61) kod Bele Palanke (VIDEO)

Predrag Mišić (61) iz Niša prebijen je nasmrt u svom rodnom selu Dračje u okolini Bele Palanke zato što su dva razbojnika mislila da njegova sestra Ljubinka Jovanović (61) i on drže u kući hiljade evra od prodaje placa za gradnju Koridora 10.

Zbog tog motiva, dva dana posle ovog napada i ubistva, nikome ko je prodao zemlju državi za Koridor 10 na potezu sela Moklište i Dračje nije baš prijatno. Kako saznajemo, u ovim selima oseća se neka blaga nelagoda jer su prodajom zemljišta postali potencijalna meta lopova.

U kuću brata i sestre su dva razbojnika ušla 14. maja uveče oko 21 sat. Uzeli su iz kuće oko 400.000 dinara, pretukli Ljubinku, a brata su toliko tukli da mu je smrskana lobanja. Jadan čovek je izdahnuo oko 2.30 sati po ponoći.

- Uleteli su, a onda su krenuli da nas tuku. Mene su šamarali i jako udarali pesnicama dok nisam priznala gde se nalazi novac. Ubili bi me da nisam rekla. Oni su očekivali da će da nađu milione evra. To je jedan i rekao, ali taj novac koji su uzeli je od prodaje stoke i mleka. Mi smo od tih para što smo prodali zemljište za put, napravili kuću i kupili građevinski materijal. Jedan od njih je bio oko podneva tog dana da izvidi teren, šta li... Kupio je ovcu i nije pitao za cenu. To mi bilo malo sumnjivo, ali nisam mogla da verujem da će ovo da se dogodi - priča Ljubinka.

Brata je našla niz put okrvavljene glave. Kako su joj razbojnici uzeli mobilni, nekako je našla stari i njime pozvala Hitnu pomoć, koja je potom obavestila i policiju.

Ovaj horor koji su doživeli brat i sestra niko nije mogao da čuje zato što je njihova kuća usamljena, prvi komšija se nalazi na nešto više od kilometra, a do njihovog doma se dolazi zemljanim putem kroz šumu. Do kuće nije stigla struja, ali pošto je ubijenu Predrag magistar mašinstva, instalirao je dva solarna panela za osnovne potrebe.

Razbojnici A. P. (20) i S. S. (25) su nađeni ekspresno i to prema Ljubinkinim rečima na osnovu otisaka prstiju. Pretpostavlja se da su morali da prođu kroz selo Dračje da bi došli do njihove kuće, ali u tom mraku niko nije mogao da pretpostavi šta će da se dogodi te noći, a zbog čega su svi uznemireni.

Mladići će se teretiti za krivično delo teško ubistvo.

Jedna od komšinica u selu kaže da je Predrag bio vredan čovek koji je došao nakon preživljenog infarkta da u ovom planinskom kraju provodi mirne dane.

- Ne znam kako je razbojnicima palo na pamet da ljudi imaju taj novac. Mi smo te pare dobili pre manje od dve godine i to zavisi ko kako? To su ljudi pravili torove, obnavljali nameštaj, ja sam, na primer, većinu dala ćerki i zetu kao depozit za stambeni kredit. Ne znam da l' je neko od tih para danas sačuvao nešto - priča nam ova komšinica.

Kako saznajemo, razbojnici su saslušani i verovatno će im biti određeno zadržavanje do podizanja optužnice.

