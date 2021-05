LAŽNOM HIRURGU ODUZIMAJU IMOVINU! Ovaj prevarant od para koje je uzeo unakažavajući pacijenate kupio stan 250.000 evra i mercedes

Sava Knežević će morati da dokaže odakle mu novac za kupovinu stana u ekskluzivnom naselju Beograd na vodi, "mercedesa" CLA klase, kao i vredne medicinske opreme

Poreska uprava oduzeće imovinu lažnom doktoru Savi Kneževiću, koji je poslednjih pet godina izbegavao plaćanje poreza i u ilegalno sklepanoj ordinaciji u centru Beograda "operisao" na desetine pacijenata!

Ovaj prevarant zaradio je veoma brzo milione operišući devojke i momke iz Srbije i inostranstva. Nikome za to nije polagao račune, a prema svedočenju oštećenih pacijenata iz inostranstva, oni su mu preko "Vestern juniona" prebacivali novac za loše odrađene "operacije". Zato će poreski inspektori detaljno prečešljati njegovu imovinu i račune, a ako se dokaže da je imovinu stekao na nelegalan način i da u proteklih pet godina nije plaćao porez, preti mu i kazna zatvora!

Od novca koji je zaradio od unakažavanja pacijenata ovaj prevarant kupio je stan u izgradnji od 84 kvadrata vredan 250.000 evra u ekskluzivnom naselju Beograd na vodi. Novinari Informera imali su uvid u kupoprodajni ugovor u kom se navodi da je Knežević pazario stan broj 316 na trećem spratu zgrade Kvartet 1, koja još nije počela da se gradi. Uz stan je kupio i garažno mesto broj 48, vredno oko 20.000 evra. Osim luksuzne nekretnine, Knežević na svoje ime poseduje i skupoceni automobil "mercedes" CLA klase. Ovakav novi automobil košta oko 30.000 evra, dok se polovan prodaje za 20.000 evra. Na listi za proveru naći će se i vredna medicinska oprema kojom je nestručno sakatio žrtve!

Ako se utvrdi da ne može da dokaže odakle mu skupoceni automobil, kao ni 270.000 evra za stan i garažu u Beogradu na vodi, kao i da ih je zaradio krivičnim delom, sve će mu biti oduzeto. Kako sada stvari stoje, inspektori će moći da češljaju imovinu stečenu i pre deset godina, a Sava je operisao poslednjih pet.

Za nadrilekarstvo samo tri godine zatvora

Pored utaje poreza, Knežević se sumnjiči i za krivično delo nadrilekarstvo, za koje je takođe zaprećena kazna zatvora. Advokat Ljubiša Živadinović kaže da uprkos dugačkom spisku zlodela Sava Knežević može robijati najviše tri godine.

- Njemu će se suditi za nadrilekarstvo, a kao otežavajuće okolnosti biće navedena dela ugrožavanje zdravlja i života ljudi, falsifikovanje dokumenata, rad na crno, lažno predstavljanje, pretnje... Sve zavisi od tužioca šta će da uzme u obzir, ali ne verujem da će ova dela biti tretirana kao zasebna. U ovakvim slučajevima uvek se uzima najteže delo, a ovde je to nadrilekarstvo. Za njega je zaprećena kazna zatvora, i to maksimalno tri godine. Da je došlo do smrtnog ishoda, kazna bi bila dosta stroža, do 12 godina zatvora, ali pošto nije, on može dobiti najviše tri godine - smatra on.

Naš sagovornik objašnjava da li će Kneževićeve žrtve moći da dobiju uloženi novac nazad. - Ako bude osuđen, sud može dosuditi da se oštećenima isplati šteta. Međutim, to se jako retko radi. Najverovatnije će uputiti žrtve da pokrenu parnični postupak kako bi naplatili odštetu. Naravno, oni pacijenti koji su više unakaženi dobiće i veću odštetu - kaže on.