PRESUDA ZA UBISTVO NA SAJLOVU: Ratko (71) izvadio revolver jer mladi par nije pristao da im se PRIDRUŽI U KREVETU

Viši sud u Novom Sadu osudio je na osam godina zatvora Ratka C. (71) zbog ubistva L. D. (27) koga je pogodio metak u glavu tokom borbe oko oružja u kući optuženog u Donjem Sajlovu.

Ratko C. je dobio maksimalnu kaznu predviđenu za teško delo protiv opšte sigurnosti, a takođe mora da na ime duševnih bolova majci nastradalog isplati 800.000, a bratu 500.000 dinara.

Kako se navodi u saopštenju Višeg suda u Novom Sadu, do incidenta sa smrtnim ishodom došlo je 5. januara 2014. godine, oko pola šest ujutru, nakon burnog noćnog provoda u lokalu u Petrovaradinu.

Ratko C. je bio sa nekoliko osoba, koje do tada nije poznavao, a među kojima je bio i L.D. Provod su nastavili u Ratkovoj kući u Donjem Sajlovu.

Nezadovoljan izostankom seksualnog odnosa koji je očekivao, kako je navedeno u saopštenju suda, Ratko C. je iz svoje spavaće sobe uzeo revolver sa šest metaka koji je držao bez dozvole.

Vratio se u dnevnu sobu i uperio repetirani revolver u pravcu L. D. i njegove devojke G. Z. koji su bili jedno pored drugog na kauču, ali mu je njihov prijatelj M. K, koji je uzeo nož sa kuhinjskog stola, stao iza leđa i rekao da baci pištolj.

Nakon otimanja oko revolvera Ratko C. je ispalio hitac koji je pogodio L.D. u glavu. Mladić je preminuo dva dana kasnije.

- Sud veruje da je okrivljeni bio svestan da donošenjem revolvera sa nategnutim udaračem i šest metaka u zatvorenu prostoriju može doći do povlačenja obarača i upucavanja, kao i do smrti neke osobe, ali je olako držao da do toga neće doći - stoji u presudi.

