NEPRIHVATLJIVO DA POLICAJCI OBEZBEĐUJU KRIMINALCE: Ministar Vulin uputio depešu zaposlenima u MUP

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da je neprihvaljivo da policajci obezbeđuju kriminalce, navodeći da je odmah po postavljenju uputio depešu da zaposleni u MUP-u moraju da prijave svoje kontakte sa kriminalcima, te da će oni koji imaju, a ne prijave ih, biti disciplinski sankcionisani.

Vulin je podsetio da postoje policajci koji moraju zbog posla da imaju takve kontakte, kojima je to obaveza i zadatak, ali ističe da se svaki takav kontakt mora prijaviti i mora biti odobren.

- Bilo je onih koji su govorili, pa to mi je prijatelj, rođak, viđam ga na slavi...To se mora prijaviti - rekao je Vulin.

On je preneo poslanicima u Skupštini Srbije da je uputio posle toga i drugu depešu, u kojoj je tražio da mu se dostavi spisak onih koji su prijavili kontakte sa kriminalcima.

- Svi koji nisu prijavili svoje kontakte sa kriminalcima posle toga su disciplinski sankcionisani - rekao je Vulin.

Ministar je kazao da je jedan broj policajaca prepoznat kao neko ko vrši obezbeđenje kod kriminalca, koristeći službeno oružje i službenu značku van radnog vremena.

- Do sada je bilo nađete ga, a on kaže, pa to mi je drug, povezao me je kolima, šta sam ja tu mogao? Posle ove depese biće i dela. Nisi prijavio kontakt, morao si, shodno tome ide disciplinska odgovornost. Neće se tolerisati to - poručio je ministra unutrašnjih poslova.

On je kazao da oni koji su disciplinski sankcionisani ne mogu da zadrže ni svoju značku, ni svoj status.

- Da je lako i brzo - nije, ali da postoji snažno opredeljenje unutar MUP-a da tako mora da bude, postoji - zaključio je Vulin.

(Kurir.rs/Tanjug)