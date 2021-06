SKANDALOZNO PRAVDANJE VOZAČA AUDIJA SMRTI: Za nesreću su krivi moj otac jer mi je dao auto i bolest NEMA SAOSEĆANJA ZA ŽRTVE

Naslov: Vozaču "Audija smrti" za tragediju kriv otac i bolest koju ima!? - Nema saosećanja za žrtve i njihove porodice

Nemanja Stamenković(20) koji je svojim "Audijem kvatro" 4. januara usmrtio Andreja Prenkljušaja(12) i Dejana Ilića(48) na Bulevaru Medijana u Nišu, nije osetio nikakvo saosećanje za žrtve i njihove porodice nakon udesa.

foto: M.S.

Na pitanje psihologice Suzane Tošić Golubović "ko je kriv za tragediju?" rekao joj je: "da pola krivice snosi njegov otac koji mu je dao auto, a druga polovina se odnosi na bolest koja mu je u toku vožnje izazvala prvo grč u vratu, a kasnije i vrtoglavicu"!?

Na današnjem bezmalo šestočasovnom ročištu svedočili su veštaci Sudske medicine, među kojima i ova psihologica koja je iznela iznenađujuće tvrdnje za javnost, a iz razgovora koji je vodila sa Stamenkovićem nakon udesa gde su poginule dve žrtve.

- On je samo u jednom trenutku intervjua rekao da mu je žao majke koja je izgubila dete, ali za ostale to nije bio slučaj. Pričao je više o sebi, o detinjstvu. Pokazao je odsustvo empatije, ali i kroz Plućikov test BIAS test se videlo da želi da sebe predstavi kao socijalno poželjnu ličnost, društvenu osobu, kao lice koje nije agresivno. Moguće je da je pribegao manipulaciji, a moguće je i da je zaista takav - rekla je svoj stav specijalista psihijatrije i veštak Tošić - Golubović.

foto: Kurir/ M.S.

Ona kaže da u svom iskustvu mladi ljudi krivi za nesreću kažu da su bili pijani ili na neki način priznaju krivicu, pojedini i zaplaču, ali da to nije slučaj sa Stamenkovićem.

- U vreme tragedije on je imao 19 godina i tri meseca, naš test je bio sa njegovih 19 i po godina i mogu reći da njegovo sazrevanje još nije dovršeno, ali da je on sazreo u okviru svojih vršnjaka. Na moje pitanje "ko je kriv" on je rekao: otac koji mu je dao auto i ta njegova bolest" dok nije imao autentični osećaj svoje krivice. U nekim delovima testovi su mu bili i da kažemo zanimljivi, navodi ova specijalizantkinja psihologije.

Predsednik komisije veštaka iz Sudske medicine, Radovan Karadžić rekao je danas na sudu da Stamenković nije imao fiziološke ili neurološke tegobe u vreme nesreće, a kako je ovaj mladi Beograđanin ranije naveo. Karadžić je uz svoja objašnjavanja u nekoliko navrata govorio da se Stamenković žalio na "navodnu bolest".

- Bio sam prisutan tokom pregleda okrivljenog. Nad njim je urađen detaljan pregled, a onda su se tražiili dodatni nalazi. Urađen je kolor dopler, magnetna rezonanca i EEG. Nalazi nemaju pokazatelje koji su mogli da utiču na zdravstvrno stanje okrivljenog u vreme nesreće - rekao je doktor Karadžić.

foto: M.S.

Kako smo danas saznali od specijaliste neurologije, veštaka i doktorke Miroslave Živković, Stamenković se žalio na grč u vratu, vrtoglavicu, pojačano treptanje pa je rekao da mu se "mračilo pred očima", šuštanje u ušima.

- Njemu nakon nesreće niko nije merio pritisak, ali posle toga mu je izmeren 150 sa 100 tako da je dobio terapiju za hipertenziju. On je sve vreme nakon udesa pokazivao da u njemu ima pojačanog adrenalina, bio je bled i u nekom trenutku je zaoplakao. Bio je uplašen. Imala sam zadatak da pregledam sve njegove organska oboljenja kao što su problemi u glavi, vratu, kičmi i nismo našli simptome tih bolesti na koje se žalio. U svakom slučaju bio je svestan jer je u jednom trenutku uzvikivao "ne,ne,ne" u samom trenuku nesreće - rekla je ona.

Na sudu je rečeno da je, zaista, možda i imao vrtoglavicu i ostale simptome, ali da je moguće da je došlo do subjektivnog osećaja.

- Kada smo ušli posle kružnog toka kod Stop šopa na Bulevar Medijana pored nas paralelno je bilo jedno vozilo za koje mi se činilo da se cimnulo prema nama kao da će da nas udari. Tada sam osetio maglu pred očima, s obe ruke stisnuo volan i na njega naslonio glavu. Ne sećam se boje i marke vozila, rekao je Stamenkovič ranije na sudu kada se i izjasnio "da nije kriv" za tragediju.

Sva oboljenja koje je naveo Stemanković kose se sa instiktivnim ponašanjem vozača od koji bi svako "gazio kočnicu"(jer je bio svestan), a ne bi dodavao gas. Nezavisno sudsko tumačenje je da je on išao na bulevaru gde je dozvoljeno 60, čak 131 kilometar na sat. A, zastupnici žrtava tvrde da se u tom trenutku kretao 152 kilometara na sat.

foto: printscreen Instagram

Stamenković je te noći nešto pre 22 sata vozio dve petnaestogogišnje devojčice na zadnjem sedištu od tržnog centra Stop šop prema naselju Durlan. "Nagazio je gas" na Bulevaru Medijana sigurno preko 100km/h, a onda mu je auto proklizao bočnim delom kojim je pokosio žrtve. Te noći padala je jaka kiša, kolovoz bio mokar i nije smeo na tom mestu da razvije toliku brzinu.

Na sledećem ročištu 30. juna nastaviće se sa svedočenjem specijalista medicinske struke.

Sestra poginulog Nišlije: Sramota je da sve ovo već šest meseci traje

Branislava Paunović Ilić, sestra Dejana Ilića koji je poginuo u ovoj saobraćajnoj nesreći izašla je posle četiri sata suđenja, rekavši da ne može više da sluša kako se ceo slučaj "razvlači".

- Poginulo je jedno dete i Nišlija koji nikome ništa nažao nisu učinili. Ovde se ne dokazuje njegova bahatost, ovde se teži da se nekako opravda nasilnička vožnja. Na sudu vidim jedno veliko gubljenje vremena jer je sramota da sve ovo druga strana da smanji njegovu krivicu. Njemu ističe pritvor 4. jula i biće to šamar svima, ako ga puste da se brani sa slobode. nešto što je očigledno, potvrđena je brzina kojom je vozi, njegovo zdravstveno stanje, a sada se sve to odugovlači - rekla je Branislava za Kurir.

(Kurir.rs/M.S.)