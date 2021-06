KOLIKO JE SRPSKA MAFIJA PRIBLIŽNA AMERIČKOJ? FBI postavio zamku kriminalcima, preko njihove aplikacije dogovarali poslove!

FBI je putem jedne aplikacije sve vreme pratio aktivnosti kriminalaca i prikupljao dokaze protiv njih. Misleći da je to jedina aplikacija preko koje mogu da komuniciraju upali su u zamku, jer su je pravili upravo Federalni biro za istrage.

- Ja ne znam njihovi telefoni kakvi su bili, ali pretpostavljam da su oni koritili metod man in the midle i da su taj metod koristili za presretanje komunikacije odnosno poruka u samoj komunikaciji tako da su videli šta oni pišu jedno drugome - rekao je IT stručnjak Vladan Nenadić i dodao da ovakve stvari ne treba da izneanđuju:

- Pogledajte samo Gugl. Vi tačno znate gde je gužva, a gde nije. Odakle je ta informacija? Nije zato što je neko javio da je ovde gužva, nego su oni napravili aplikaciju koja šalje informaciju gde se nalazite - rekao je Nenadić.

Kriminal i trgovanje narkoticima je prisutno u svim zemljama sveta, ali kako navodi kriminolog Dobrivoje Radojević, Srbijina stopa ovih krijumčarenja ne može da se poredi sa onom sa zapada.

- Zapadna Evropa je zatrpana narkoticima, Amerika je zatrpana narkoticima. Kod nas se ta pošast širi među mladima. Mi smo još uvek pošteđeni od tih velikih talasa. Oko 20% droge ostaje u Srbiji - rekao je Radović.

Posle ove akcije, kako bi se sakrili, kriminalci moraju biti još obazriviji u komunikaciji. Međutim, biti prisutan, a nevidljiv u komunikaciji danas je jedino moguće uz goluba pismonošu.

