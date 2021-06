POSLE HAPŠENJA DEKSTERA KRIMINALCI UTIHNULI! VIŠE NE KOMUNICIRAJU PREKO KRIPTOVANE APLIKACIJE: Dobili dojavu, pa zavladao muk

U poslednja dva dana sva komunikacija kriminalaca iz Srbije koja se odvijala preko kriptovanih telefona - utihnula je. Ni slovo, ni poruka, ni slika, ništa.

Kako se saznaje, srpski kriminalci, po svemu sudeći, dobili su dojavu da su poslednje dve godine živeli u zabludi da je njihova komunikacija, koju su prvo vodili preko kriptovane aplikacije "Skaj", a potom "ANOM", sigurna. Kada je pre nekoliko dana u Srbiju došlo nekoliko pripadnika FBI, svi praćeni čelni ljudi podzemlja naše zemlje zanemeli su.

- Očigledno su dobili dojavu. Ni slovo nije razmenjeno preko tih mreža već dva dana - kaže izvor.

foto: Profimedia

Ko je srpskim kriminalcima javio da im se sve poruke prate i dešifruju za sada nije poznato, ali je sasvim sigurno da će i oko toga biti sprovedena istraga.

Inače, tajna akcija koju su od prošle godine, u saradnji sa Federalnim istražnim birom Sjedinjenih Američkih Država (FBI), sprovodile srpske službe rezultirala je hapšenjem organizovane kriminalne grupe koju je predvodio, kako se sumnja, Veljko Belivuk zvani Velja Nevolja. Upravo od ove istrage je i došlo do eskalacije neverovatnog plana koji je FBI započeo nekoliko godina ranije.

Srpske službe od leta prošle godine intenzivno sarađuju sa FBI na tajnoj akciji kodnog imena "Trojanski štit" koja je podrazumevala podvaljivanje kriminalcima širom sveta novu kriptovanu aplikaciju za komunikaciju zvanu "ANOM" koju je zapravo napravio i prati FBI.

Baš u tom periodu, pripadnici srpskih službi uspeli su da dođu do kriptovanog telefona jednog od pripadnika klana Velje Nevolje koji je u tom trenutku komunicirao isključivo preko mreže "Skaj". Srpske službe su uz pomoć stranih uspele da provale ovu aplikaciju i dođu do pojedinih dokaza protiv ovog klana. Ubrzo nakon toga došlo je do pada "Skaja", o čemu su pisali svi svetski mediji, a uporedo je FBI zvanično objavio da sprovodi istragu protiv kompanije koja je napravila tu kriptovanu aplikaciju koju koriste kriminalci širom sveta. Sve to bio je opaki plan Federalno Istražnog biroa kako bi iskoristili taj trenutak i mafijašima, najpre u Austriji, podvalili aplikaciju "ANOM".

foto: Starsport

Preko posrednika "prodata je priča" da je "ANOM" jedina kriptovana aplikacija koju policija i službe ne mogu da provale. Na tu priču su prvo naseli kriminalci iz Austrije, a ona se potom ogromnom brzinom raširila do kriminalaca širom Evrope i sveta, pa tako i do čelnih ljudi srpskog podzemlja. Ni ne sluteći da im službe sada čitaju svaku poruku i vide svaku sliku, kriminalci su normalno nastavili komunikaciju i dogovore o krivičnim delima preko nje.

U ogromnoj tajnoj akciji FBI u poslednjih nekoliko meseci polako je uhapšeno više od 800 kriminalaca i zaplenjena ogromna količina novca! Među uhapšenima je i 18 Srba.

Kako saznajemo, svi uhapšeni Srbi bavili su se distribucijom velikih količina droge.

(Kurir.rs/Blic)