PRIJAVA PROTIV ČEDE ZBOG TRI KRIVIČNA DELA: Jovanoviću preti robija zbog incidenta koji je izazvao pijan

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je nakon svih izvršenih provera naložilo policiji da protiv lidera LDP-a Čedomira Jovanovića podnese krivičnu prijavu zbog sumnje da je tokom incidenta koji je izazvao nedavno ispred jednog lokala na Novom Beogradu počinio čak tri krivična dela, nasilničko ponašanje, uništenje tuđih stvari i ometanje službenog lica u vršenju dužnosti.

Podsetimo, Jovanović je 2. juna napravio incident posle kog je priveden u stanicu policije. On je, kako se sumnja, posle kraće svađe u jednom lokalu ciglom razbio izlgo drugog, a potom napao i vređao policajce koji su došli da intervenišu.

foto: Igor Ćuzović

- Za nasilničko ponašanje zaprećena je kazna od šest meseci do pet godina zatvora, za ometanje službenog lica šest meseci do dve godine, a za oštećenje tuđe stvari do šest meseci ili novčana kazna - objašnjava izvor Kurira.

Posle privođenja u policiju, podsetimo, Jovanoviću je izmereno preko 1,5 promila alkohola u krvi a on se navodno pravdao da se ne seća incidenta koji je napravio.

(Kurir.rs/J. S. / FOTO: Dado Đilas, Igor Cuzović)