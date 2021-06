NIŠKI PSIHO: Serijski ubadač je kao TEMPIRANA BOMBA! Sin poštenog sveštenika i ranije napadao nožem

Vasilije J. (20), osumnjičen da je u proteklih deset dana na ulicama Niša bez razloga izbo najmanje četvoricu mladića, koje je nasumično izabrao, sin je poštovanog sveštenika iz jednog sela kod Niša!

„Doviđenja“

Kako saznajemo, uhapšeni mladić je poznat policiji jer je i kao maloletnik hapšen zbog napada nožem.

- Kao petnaestogodišnjak je ranio mladića (16) ispred osnovne škole u selu. To je bilo 2016. Mladiću je zadao povrede glave, stomaka i noge. Vasilije je kao tempirana bomba! - kaže jedan poznanik i nastavlja:

- On živi u Nišu, ali često svraća u selo, gde mu otac službuje u lokalnoj crkvi. Otac mu važi za poštenog paroha.

Oca uhapšenog Vasilija juče smo zatekli ispred crkve, ali posle prve ljubaznosti, čim smo se predstavili, odmahnuo je rukom i rekao: „Doviđenja!“ Nije hteo da komentariše ono što se dogodilo.

Podsetimo, policija je prekjuče uhapsila Vasilija J., koji je prozvan „serijski ubadač“ i „niški psiho“, zbog sumnje da je 18, 23. i 24. juna izbo četvoricu mladića bez ikakvog povoda. Bezumni napadi dogodili su se u ulicama Branka Krsmanovića, Ljube Dodića, kao i na Bulevaru Nemanjića. Sumnja se da je Vasilije bez razloga povredio ukupno desetoro sugrađana, ali da je samo njih četvoro prijavilo policiji ranjavanje.

Jedan od povređenih za Kurir je prepričao svoju dramu. Kako je objasnio, uboden je u leđa dok je sa prijateljem šetao Ulicom Branka Krsmanovića, a napadač je izleteo iz mraka.

Osetio trzaj

- Dok smo hodali i pričali, prišao nam je s bočne strane. Veče je bilo, nisam mu lepo video lice, ali je bilo jasno da je suv i mlad. Mislio sam da je neko ko nas poznaje i prilazi nam s namerom da se javi. Nije trčao, nego je malo brže hodao - priča napadnuti:

- Ubo me je u leđa. To je bio kratki trzaj, zabolelo me je. Počeo sam da vičem: „Beži, bre, budalo, šta ti je?!“, a on je nekako poskakivao unazad i drao se na nas.

Kako dalje kaže, njegov drug je pojurio napadača.

- Onako suvonjav mu je pobegao. Nije bilo tu mnogo krvi, ali je curilo. Bojao sam se da me nije ubo nekim zarđalim ekserom ili žicom, jer je tu blizu gradilište, ali nije. Još ne znam čime me je ubo - kaže ranjeni.

Osumnjičeni je navodno priznao da je ubadao sugrađane, i to jer mu se nije svidelo kako hodaju.

- Smatrao je da se previše „šire“ dok idu ulicom - kaže izvor.

Očevici: Bio je izbezumljen l Vasilije J. identifikovan je zahvaljujući detaljnom opisu koji su davale žrtve, ali i snimku sa kamere jednog Nišlije. Svi su rekli da je mladić ubadao muškarce svojih godina nekakvom oštricom, ponašao se izbezumljeno, a onda se davao u beg. Takođe, prema priči očevidaca, on nije bio sam, već ga je dalje čekao još jedan mladić. - Imao je belu majicu i kačket. Mršav je i ima duguljasto lice. Pomislili smo da je ubadao ljude zbog nekakve opklade, jer nije bio sam dok je napadao - pričaju Nišlije.

Meštani: Otac nije kriv što je on takav l Meštani sela u kom službuje otac uhapšenog momka kažu da su čuli da je Vasilije uhapšen u selu. - To što je on sin popa, to nema nikakve veze. Otac i majka nisu krivi što je on takav. Pop je divan čovek i tu nema zbora. To kada se dogodilo ispred škole, kad je ranio maloletnika, pop nije bio ovde parohijan - kažu meštani.

Kurir.rs/M.S.