OTAC SVEŠTENIK NIJE HTEO DA PRIČA O SINU SERIJSKOM UBADAČU: Odmahnuo rukom i rekao "doviđenja!"

Vasilije J. (20), koji je osumnjičen da je u proteklih deset dana na ulicama Niša bez razloga izbo najmanje četvoricu mladića, koje je nasumično izabrao, sin je poštovanog sveštenika iz jednog sela kod Niša!

Uhapšeni mladić je poznat policiji, jer je i kao maloletnik hapšen zbog napada nožem.

- Kao petnaestogodišnjak je ranio mladića (16) ispred osnovne škole u selu. To je bilo 2016. Mladiću je zadao povrede glave, stomaka i noge. Vasilije je kao tempirana bomba! - kaže jedan poznanik i nastavlja:

- On živi u Nišu, ali često svaća u selo, gde mu otac službuje u lokalnoj crkvi. Otac mu važi za poštenog paroha. Oca uhapšenog Vasilija juče smo zatekli ispred crkve, ali posle prve ljubaznosti, kada smo se predstavili, odmahnuo je rukom i rekao: "Doviđenja". Nije hteo da komentariše ono što se dogodilo.

Meštani za Kurir kažu da otac nije kriv što mu je sin takav. - To što je on sin popa, to nema nikakve veze. Otac i majka nisu krivi što je on takav. Pop je divan čovek i tu nema zbora. To kada se dogodilo ispred škole, kad je ranio maloletnika, pop nije bio ovde parohijan - kažu meštani.

Podsetimo, policija je prekjuče uhapsila Vasilija J., koji je prozvan "serijski ubadač" i "niški psiho", zbog sumnje da je 18., 23. i 24. juna izbo četvoricu mladića bez ikakvog povoda. Bezumni napadi dogodili su se u Ulicama Branka Krsmanovića, Ljube Dodića, kao i u Bulevaru Nemanjića. Sumnja se da je V. J. bez razloga povredio ukupno desetoro sugrađana, ali da je samo njih četvoro prijavilo policiji ranjavanje.

Kurir.rs M. S.