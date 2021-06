VASILIJE (20) NA SASLUŠANJU PRIZNAO DA JE UBADAO NIŠLIJE: Mladiće birao nasumično, preti mu do 3 godine robije

Vasilije J. (20) iz Niša, osumnjičen da je nekoliko momaka nasumičnim izborom izbo nožem ili nekom drugom oštricom u poslednjih desetak dana, priznao je svoje delo na saslušanju u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu, saznaje Kurir.

- Lice je priznalo krivično delo koje mu se stavlja na teret, a to je laka telesna povreda. Sudija je predložio pritvor do 30 dana, a Osnovni sud bi o tome trebalo da odluči do kraja radnog vremena - rekao nam je Ivan Marković, portparol tužilaštva.

Zaprećena kazna za ovo krivično delo je do tri godine zatvora. Vasilije J. je odranije poznat policiji jer je kao petnaestogodišnjak izbo nožem jednog mladića, starog 16 godina. To se dogodilo novembra 2016. godine ispred Osnovne škole "Učitelj Tasa".

On se tereti da je od 18. do 24. juna "bockao" nasumično četvoricu mladića jer mu se nije dopadao njihov hod odnosno mangupsko šetanje po ulici, ali u Nišu opravdano sumnja da je bilo više ubodenih mladića u periodu od sredine ovog meseca do 28. juna kada je uhapšen u selu Vrtište gde mu žive roditelji.

(Kurir.rs/M.S.)