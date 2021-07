OD ŠOKA DANIMA NE MOGU DA DOĐU SEBI: Muškarac koga je isekla elisa čamca i dalje kritično! Detalji nesreće na zemunskom keju

"Seo je na ivicu čamca, a njegov prijatelj je vozio. Da li je skliznuo ili mu je nešto ispalo, ne znamo... Prevrnuo se i pao u vodu", ovako je opisao dramu koja se dogodila u subotu na Keju oslobođenja u Zemunu u kojoj je teško povređen jedan muškarac opisuju svedoci.

Nesrećnog muškarca je, kada je pao u reku, na više mesta po telu isekla elisa čamca na kom se prethodno nalazio. Kako saznajemo, i dalje je u teškom stanju i lekari se bore za njegov život. Nesreća se dogodila u blizini Nautičkog kluba, gde su teško povređeni muškarac i njegov prijatelj, koji je upravljao čamcem, prethodno sedeli.

- Bili su tu tog dana, družili se, pili. oni inače dolaze tu. U jednom trenutku hteli su da se provozaju čamcem. On je seo na ivicu čamca, a prijatelj je vozio kada se prevrnuo i pao u vodu - kaže sagovornik "Blica" upoznat sa detaljima događaja. Kako je objasnio muškarac je teške povrede zadobio kada ga je po telu isekla elisa čamca.

- Elisa njihovog čamca ga je isekla. Prijatelj je odmah skočio za njim, i njega je elisa preturila, ali srećom on nije teže povređen - kaže svedok užasa.

Kako dodaje, povređeni muškarac je dosta vremenqa proveo pod vodom, dok se prijatelj borio da ga spase i nalazi se u teškom stanju.

- Još je u bolnici i ne zna se šta će sa njim biti... Posekotine i slomljena rebra će zarasti, ali on je dugo bio pod vodom, bez kiseonika, i to je najveći problem - dodaje on.

Muškarac koji je upravljao čamcem skočio je da izvuče prijatelja, ali je voda i njega savladala.

- Jedan prijatelj koji je sedeo video je to uskočio je u vodu. Stigla je pomoć i obojicu su ih izvukli. Drugi, na sreću, nije teže povređen - tvrdi.

U Nautičkom klubu nisu želeli da komentarišu nesreću.

- To su naši prijatelji, oni često sede ovde. Nažalost, desilo im se to, ali ovaj čovek je loše, ne znamo šta će biti sa njim i ne bismo da komentarišemo. Četiri dana kasnije ne možemo da se povratimo od šoka, mnogo nam je svima teško što se to dogodilo - kažu.

Ljudi iz obližnjih splavova i restorana kažu za događaj su čuli kad se prepričavao, samih svedoka nije bilo mnogo.

- To je bilo dole na reci, ne vidi se iz našeg restorana. Mi smo videli hitno kad je došla, izvukli su ih na splav, tu su im ukazali pomoć. Tri policijske patrole su bile, to znam. Ovo drugo je sve što sam od ljudi čuo, da su se vozili na čamcu, pali sa njega - priča čovek zaposlen u obližnjem restoranu.

