U TELEFONU OCA KOJI JE PODVODIO ĆERKU (15) PRONAĐENI KONTAKTI SA PEDOFILIMA: Tužilac kroz razgovor sa devojčicom otkrio užas

Policija je u okviru akcije "Armagedon" uhapsila oca devojčice (15) zbog sumnje da ju je podvodio muškarcima koji su sa njom imali seksualne odnose.

On je navodno dete terao da se nago slika i snima, a on da je sve to preko Fejsbuka slao pedofilima. Osim ovog oca, uhapšeno je ukupno 28 seksualnih manijaka, koji se sumnjiče da su imali seks sa ovom maloletnicom ili posedovali njene fotografije I snimke.

Kako se saznaje od izvora iz istrage, sve je otkriveno pre mesec dana, kada je Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal (VTK) nadziralo Fejsbuk profile osoba koje se sumnjiče za pedofiliju.

foto: Printscreen/MUP Srbije

Otac makro

- Primećeno je da oni često komuniciraju sa jednom maloletnicom, pa je ona u svojstvu svedoka pozvana na ispitivanje. Sa devojčicom je u tužilaštvo došao i njen otac. Prilikom ispitivanja, tužiocu se ponašanje deteta i njenog oca učinilo sumnjivim, pa je ubrzo otkriveno da ovaj za novac podvodi ćerku - rekao je izvor iz istrage i dodao:

- Daljom kontrolom mobilnog telefona osumnjičenog, kao i njegovog kompjutera, utvrđeno je da je on u stalnoj komunikaciji sa više desetina pedofila, kojima je slao slike i snimke svoje golišave ćerke. Nakon što je otac uhapšen, policija je odmah krenula u akciju i privela čak 18 pedofila, među kojima su bila i dva muškarca koji su navodno imali seksualne odnose sa devojčicom. Navodno je jedan od njih bio i starac (73), koji je osumnjičen da je na osnovu dogovora sa ocem devojčice imao sa njom seksualni odnos, kao i da je posedovao fotografije i snimke maloletnice.

foto: MUP Srbije Printscreen

Iako je tada veliki broj pedofila uhapšen i sklonjen sa ulice, tužilaštvo je na stavilo istragu. Prilikom kontrole mobilnog telefona oštećenog deteta utvrđeno je da joj preko Fejsbuka i dalje stižu poruke od pedofila. Zbog toga je prekjuče policija, u nastavku akcije "Armagedon", u nekoliko gradova Srbije uhapsila još deset osumnjicenih.

(Kurir.rs/Informer)