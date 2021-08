DETALJI TRAGEDIJE U BELOJ CRKVI: Muškarac (41) iz Beograda se utopio u jezeru, nesrećni čovek bio na odmoru sa suprugom

Telo B.B. (41) iz Beograda izvučeno je jutros iz jezera u Beloj Crkvi. Telo kako pluta u jezeru primetili su gosti odmarališta.

Kako nezvanično saznajemo on je navodno posle ponoći otišao do jezera i nije se vratio. Prema prvim informacijama nema tragova nasilja ali kako je došlo do utapanja i smrti biće utvrđeno obdukcijom.

foto: Jelena Rafailović

- Čovek je sa ženom bio tu neko vreme. Došli su iz Beograda na odmor. Niko nije znao šta se desilo do jutros kada je jedan čovek primetio telo kako pluta jezerom. obaveštena je hitna i policija ali nažalost njemu nije bilo pomoći - rekao je izvor Kurira upoznat sa slučajem.

foto: Jelena Rafailović

On je dodao da je i nesrećna žena saznala jutros za tragediju.

- Ona je verovatno spavala ne sluteći šta se desilo. Pretpostavlja se da je čovek ušao da se ohladi noćas i da se iz nekog razloga utopio. Obdukcijom će biti utvrđeno da li je nesrećni čovek imao alkohola u krvi, da li je možda doživeo infarkt. U svakom slučaju tačan uzrok smrti biće utvrđen - reko je naš sagovornik.

(Kurir.rs/Jelena Rafailović)