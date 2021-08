DEČAK IZ VLADIČINOG HANA I DALJE NA INTENZIVNOJ NEZI: Stanje mališana kog je otac udario autom nepromenjeno

Dečak (7) iz Vladičinog Hana, kog je otac pre 14 dana uradio autom, i dalje je na bolničkom lečenju u Kliničkom centru Niš, i njegovo stanje je nepromenjeno.

- Stanje je stabilno, dobro je, još uvek u jedinici intenzivne nege - rečeno je u Kliničkom centru Niš.

On je pre desetak dana skinut sa mehaničke ventilacije, a u KC Niš je zbrinut zbog ozbiljnosti zadobijenih povreda. Imao je prelom rebara, plućne maramice, male karlice, kao i povredu glave.

Podsećamo, dečak je na improvizovanom parkingu čučnuo iza auta da zaveže pertlu, otac ga nije video i udario ga je BMW-om.

Otac u isto vreme okrivljeni i oštećen

Advokat Ivan Simić objašnjava da se najverovatnije radi o nehatnoj situaciji.

- Ne znamo da li je ugrozio bezbednost saobraćaja, a time i svog sina koji je dobio povrede na samom parkingu. Otac podleže krivičnom gonjenju jer je došlo do teške telesne povrede i može da bude podložan krivičnom gonjenju ukoliko dođe do smrti deteta. Visina kazne zavisi od toga koje će mu delo biti stavljeno na teret i može da bude u rasponu od nekoliko meseci do nekoliko godina - kaže advokat.

Ipak, kako ističe, situacija nije tako jednostavna.

- Situacija je specifična i nije toliko česta. Posledice teško pogađaju počinioca dela, odnosno oca, te ima mesta za primenu instituta oslobođenja od kazne. Ukoliko bude proglašen krivim može da bude oslobođen ukoliko je u pitanju stvarni nehat i nema njegove posebne krivice jer je on u ovom slučaju i okrivljeni i oštećeni, s obzirom na to da je u pitanju njegovo maloletno dete. To se u pravnom terminu naziva konfuzija - dodaje Simić.

Ističe da u obzir moraju da se uzmu sve okolnosti.

- Potrebno je da se utvrdi da li se radi o nehatu ili nepažnji. Otac može da podleže krivičnoj odgovornosti ukoliko se utvrdi da je vozio u alkoholisanom stanju, da nije poštovao saobraćajne propise, ili nije obratio dovoljnu pažnju, što je rezultovalo teškim telesnim povredama po njegovo dete - zakljčuje.

(Kurir.rs/Telegraf)