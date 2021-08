SUD U STRAZBURU STOPIRAO IZRUČENJE 11 SRBA AMERICI Optuženi za prevaru od 70 miliona dolara OSTAJU NA SLOBODI bar do 29. septembra

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu doneo je danas rešenje po kome se produžava mera preispitivanja izručenja 11 državljana Srbije Sjedinjenim Američkim Državama do 29. septembra ove godine. Milan Petrović, jedan od advokata odbrane potvrdio nam je da je u 15,00 sati njegova kancelarija dobila ovo obaveštenje.

Njih jedanaestoro, čije se prebivalište vodi mahom u Nišu, osumnjičeni su u SAD za digitalnu prevaru.

"Sud u Strazburu je odlučio da produži meru do 29. septembra i dao do tada Srbiji rok kada bi trebalo da odgovori na još neka pitanja. To je mera kojoj se Srbiji predlaže da se preispita to izručenje dok se ne razmotre sva sporna pitanja u vezi sa izručenjem naših građana Sjedinjenim američkim državama i njihovog statusa", rekao je Petrović za "Kurir".

Sud je ranije dao ovaj rok do danas, 16. avgusta, a danas je to produženo do 29. septembra. Svi osumnjičeni koji su bili u ekstradikcionom pritvoru su sada na slobodi po odluci suda jer više od godinu dana zadržavanja je protivzakonito, a oni su uhapšeni 23. jula prošle godine.

Od 11 osumnjičenih, desetoro se nalazi u Nišu dok je jedan u Americi.

Protiv svih 11 Nišlija koje američki sud tereti za prevaru optuženi su da su otvorili 16 elektronskih brokerskih platformi za investiranje. Preko tih sajtova su ljudi iz celog sveta ulagali novac, kupujući navodno nepostojeće akcije raznih preduzeća. Američki sud ih tereti da su novac od prodaje tih akcije usmeravali na svoje račune gde je ukupno sakupljeno oko 70 miliona dolara. Većina tih ljudi koji su kupovali akcije su iz SAD čije je Ministarstvo pravde SAD tražilo izručenje da bi im se tamo sudilo.

Optužene Nišlije pak kažu u svojim odbranama da su radili taj posao, ali kao posrednici za neko treće lice i da sve vreme nisu znali šta se događa s novcem. Među pritvorenima u Srbiji neki imaju državljanstvo Australije, Filipina, Bugarske i Crne Gore. Oni su uhapšeni 23. jula u Nišu.

