DROGIRANI MONSTRUM SE UZ MUZIKU IŽIVLJAVAO NAD MOJIM KUMOM: Iza ubijenog Ljubomira ostalo troje dece, a pomoć im je HITNO POTREBNA

Kuma su mi tukli i iživljavali se nad njim i u tim trenucima puštali muziku. Verovatno su bili drogirani jer to normalan čovek ne može da uradi. Oni su psihopate i narkomani. Kad je policija otvorila gepek u kom su ga počinioci ostavili, tamo je bio moj kum Ljubomir, a njegova supruga Jovana je prepoznala stvari koje je nosio tog dana uoči nestanka.

Ovim rečima počinje priču Vasilije Jović (33) koji je kum svirepo ubijenog Ljubomira Trnića (43) iz naselja Kamenjar kod Sremske Mitrovice!

Dodaje da je krenuo u potragu čim je saznao od Ljubine supruge Jovane da je on nestao. Kako priča, ni sekundu nije čekao, već je odmah krenuo, a pre toga je obavestio policiju.

Ispričao je i da ga je Ljubomirova ćerka drhtavim glasom i kroz suze molila da joj što pre nađe oca. Ona i njene sestre pate za ocem. Neutešne su. Izgubile su roditelja, što ni odraslom čoveku nije lako da se izbori sa gubitkom, a kamoli deci, priča Vasilije.

- Njegova ćerka mi je rekla: "Kume, nađi mi tatu". Plakala je i vrištala za ocem. Mnogo su deca bila vezana za njega, srednja pogotovo, a vidi se da im mnogo nedostaje jer su ga baš volela - kaže Jović.

Dodaje da je uspeo da razotkrije dosta stvari u vezi sa celim slučajem.

- Ljubomir je sa komšijom otišao na pivo i naišao je na V.L. koji je sada osumnjičen za njegovo ubistvo. Taj čovek se zakačio sa našim komšijom, a moj kum je pokušao da ih razdvoji. Nakon toga komšija je otišao kući, a V.L. je navukao mog kuma u svoj stan sa pričom da mu je potrebna pomoć oko nekih stvari. To je zapravo bila samo zamka - objašnjava Jović.

Potraga je prema njegovim rečima bila intenzivna. Tražili su ga svuda. Vreme je bilo najveći neprijatelj. Sati su trajali kao večnost. Verovali su da postoji tračak nade i da će ga pronaći živog...

- Otišao sam do zgrade u kojoj je živela N.K. koja je takođe zajedno sa V.L. osumnjičena da je učestvovala u zločinu. Raspitivao sam se gde je taj stan. Lupao sam na vrata. Pomahnitalo sam tražio kuma. Verujem da su tog trenutka bili u stanu zajedno sa Ljubomirom. Taj stan u kom se desilo ubistvo devojka je dobila od majke. Nakon toga sam otišao i do kuće u kojoj je živeo V.L. i tamo sam zatekao svašta nešto. On u kući nije imao struju i tamo sam video brojne ukradene stvari počev od penti, štapova za pecanje, motora i bicikli, rastavljenih motora, makaza za sečenje armature... Zatekao sam pune činije ugašenih cigara. Iscepane muške i ženske gaće i stvari. Ta soba mi je izgledala kao soba za orgijanje - priča Ljubišin kum.

foto: Printscreen/Twitter

Policija je pronašla Ljubomirovo telo u gepeku automobila. Vasilije dodaje da su to bili strašni trenuci koje nikada neće zaboraviti.

- U tim kolima su bile flaše piva, bušilice i najlon. Stanar koji živi u toj zgradi kazao nam je da su njih dvoje viđeni tog dana, vidno uzrujani, a ta devojka je dovezla auto i tako su je komšije videle. Da li su njih dvoje bili u vezi to ne znamo. Tek kad su se osvestili verovatno su shvatili šta su uradili. Kad je policija otvorila gepek automobila u njemu je bio moj kum. Počinioci su rešili da ga sklone i verovatno zakopaju. Mi smo pored tih kola prošli, ali nismo znali da je kum u njemu. Što se tiče V.L, svašta smo čuli o njemu. Priča se da je navodno napastvovao nekog dečka ometenog u razvoju i da je bio u zatvoru oko 11 godina - zaključuje Jović.

Policija je u Sremskoj Mitrovici, podsetimo, uhapsila u selu Laćarak V.L. osumnjičenog da je ubio Ljubomira Trnića dok se njegova parterka N.K. koja je učestvovala u zločinu sama predala.

Nesrećni čovek je iza sebe ostavio suprugu Jovanu i tri ćerke. Najstarija ima 10 godina, srednja sedam, a najmlađa svega 13 meseci i nalaze se u veoma teškoj finansijskoj situaciji. Nedostaje im mnogo toga počev od osnovnih kućnih aparata (frižidera, zamrzivača, električnog šporeta), ali i namirnica poput ulja, šećera, brašna...

(Kurir.rs/24sedam)