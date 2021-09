ŽENA PRIJAVILA SPORTSKOG KOMENTATORA ZA NASILJE U PORODICI: Milana Boškovića danas policija privodi u tužilaštvo na saslušanje

Sportski komentator Milan Bošković (46), kog je supruga Jelena Bošković prijavila policiji tvrdeći da je pretukao u stanu na Novom Beogradu, danas bi trebalo da bude priveden na saslušanje u Treće osnovno javno tužilaštvo, saznaje Kurir.

Njemu je juče određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici.

Podsetimo, Jelena Bošković juče je otišla u policiju i ispričala da su ona i komentator razvedeni, ali da se nedavno vratila u stan u kom su živeli da bi bili zajedno sa detetom.

foto: Nikola Anđić

- Rekla je da je Milan bio nervozan i da su se posvađali. Tokom rasprave, navodno je uzeo cipelu i gađao je u glavu, a potom je gurnuo u kadu i lupio joj nekoliko šamara - kaže izvor iz istrage.

Prema nezvaničnim informacijama, Jelena Bošković izjavila je i da se tu nije završio haos u njihovoj kući, već da je kada je otišla u spavaću sobu, on krenuo za njom, gurnuo je na krevet i legao preko nje.

Kako prenose mediji, Milan Bošković se prema rečima bivše supruge smirio tek pošto je njihovo dete ušlo u sobu i počelo da ih razdvaja i viče "nemojte više da es bijete, skloni se od mame".

- S druge strane Milan je potvrdio da je juče ujutru izbila svađa ali je tvrdio da je on otišao u kupatilo i da je Jelena potom nasrnula na njega i počupala ga za kosu koju je nedavno presadio, jer je znala da će to da ga iznervira. Prema njegovoj verziji, Jelena je nasrtala na njega, a on je odgurnuo kako bi se odbranio - navode oni.

Kurir.rs/J. Spasić