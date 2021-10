KO SU FUNKCIONERI IZ CRNE GORE KOJI SU POMAGALI BELIVUKU I MILJKOVIĆU: Velja Nevolja na SKAJU imao policajce KARDINALA I KOMITU

Policijski rukovodioci Aleksandar Bošković i Saša Đurović uhapšeni su prekjuče po nalogu osnovnog državnog tužioca Vukasa Radonjića zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj ukidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru pripadnicima kriminalne grupe Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću krajem prošle godine.

Kako prenose crnogorski mediji, tužilac je do njih došao nakon saslušanja službenice Granične policije S. I. protiv koje je prijavu podneo državni sekretara u MUP-u Rade Milošević.

Ona je, rekla da je bila na bolovanju kada je, preko njenog naloga, Belivuku i Miljkoviću ukinuta zabrana ulaska u državu. Njima dvojici bila je izrečena mera zabrana ulaska u Crnu Goru, iz razloga nacionalne i unutrašnje bezbednosti, pišu Vijesti.

U vreme kada je Belivuku i Miljkoviću ukinuta zabrana Bošković je bio inspektor Sektora kriminalističke policije.

Belivuk u CG došao na jedan poziv

Potpredsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović na vanrednoj konferenciji rekao je da je za sektor bezbednosti važno da ne postoji nijedna tabu tema i da ni slučaj "Belivuk" ne može više da bude pod velom tajne.

Istakao je da smatraju da je protivzakonito da menadžment UP na jedan poziv iz Srbije ukida zabranu Belivuku i Miljkoviću, dok Crna Gora od Srbije na sve načine traži Svetozara Marovića.

Rekao je i da je sada sve jasno - zabranu su ukinuli Enis Baković (bivši pomoćnik direktora Uprave policije) i Zoran Lazović (bivši pomoćnik direktora Uprave policije), a neka SDT utvrdi koji od njih.

Potpredsednik Vlade istakao je da, ako neko misli da se ljudi optuženi za monstruozna krivična dela slobodno šetaju kroz Crnu Goru, idu na žurke kod vođa organizovanih kriminalnih klanova i po nalazima SDT-a pripremaju ubistva, za izvršnu vlast to nije tako.

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Rade Milošević je objasnio da je pre desetak dana internom kontrolom utvrđeno ko je skinuo zabranu ulaska Belivuku i Miljkoviću.

- Mi sad jasno znamo da je gospodin Enis Baković naredio... što je takođe dokaz jasne zloupotrebe. A Belivuk je u Crnu Goru došao na jedan poziv - rekao je on.

Odgovarajući Vijestima kazao je da će da utvrdi koji policajci su ručali sa Belivukom i Miljkovićem, koji boravili sa njima u restoranu na Grahovcu, i bili na slavlju kod Zvicera, kao i informaciju koji policajci su na kriptovanoj "Skay" aplikaciji koristili nadimke Kardinal i Komita.

Kriminalac bez granica

O tome kako je moguće da Velja Nevolja i njegov blizak saradnik borave u Crnoj Gori uprkos zabrani i ubijaju suparnike govori kriminolog Dobrivoje Radovanović.

- Organizovani kriminal ne poznaje granice. Mafijaši se slobodno kreću po celom Balkanu, a za sve koriste svoje veze i poznanstva. Od politike do policije. Za svaku uslugu debelo plaćaju i od toga kakva im usluga treba spremni su da daju mito od 10.000 evra, pa sve do 100.000 evra, ako je u pitanju zaštitia od krivičnog gonjenja. Tako da mi ništa nije čudno da su Veljko Belivuk i njegov saradnik Marko Miljković uživali zaštitu u Crnoj Gori uprkos zabrani ulaska u tu zemlju koja im je bila izrečena. Na nadležnima je da utvrde kako su i za koji novac crnogorski policajci i carinici to sve im omugćavali - kaže Radovanović.

Helikopter iz Kotora

Nebojša Medojević se pre nekoliko meseci obratio otvorenim pismom premijeru Crne Gore Zdravku Krivokapiću i direktoru ANB Dejanu Vukšiću. Pored ostaloga, pitao ih je da li imaju saznanja da je jedan službenik Sektora za kriminalistiku i sin jednog od visokih funkcionera policije prisustvovao proslavi 20. januara ove godine u Kotoru, sa pripadnicima "kavačkog klana" Radojem Zvicerom, Slobodanom, Kašćelanom, Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem.

- Imate li saznanja da vazdušna kontrola Srbije u tom periodu nije dozvolila ulazak u njihov vazdušni prostor helikopteru koji je poleteo iz Kotora, sa prijavom da prevoze pacijenta sa ozbiljnim povredama kičme, jer nisu imali potrebna dokumenta.

Sumnja se da je letelica trebalo da omogući povratak Belivuka i Miljkovića.

