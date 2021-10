DA LI JE ZBOG OVE PORUKE PALA DIJANA HRKALOVIĆ: Evo šta je napisala VELJKU BELIVUKU uoči likvidacije karatiste 2017!

Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), privedena je večeras i to zbog, kako se pretpostavlja, navodnog uklanjanja dokaza posle ubistva Vlastimira Miloševića u Ulici kraljice Natalije.

Sumnja se da je ona pomogla jednom od vođa navijača Partizana Veljku Belivuku, poznatijem kao Velja Nevolja, da 2018. bude oslobođen za ubistvo karatiste Vlastimira Miloševića u Beogradu!

Kako izvor Kurira otkriva, operativnim radom koji je sprovođen nad Belivukom istražitelji su otkrili da je Hrkalovićeva, pred zločin koji se dogodio u centru Beograda 30. januara 2017. godine, poslala poruku Belivuku u kojoj je pisalo: „Oni ili mi“.

Veza s navijačima

- Vođa navijača Partizana u to vreme imao je dva mobilna telefona. Jedan je posle njegovog hapšenja zbog ubistva veštačen, dok je drugi, za koji se saznalo da postoji, policija, uprkos zahtevu tužilaštva i suda, odbila da pregleda uz obrazloženje da je „telefon neispravan“. Upravo taj telefon, koji je zvanično zaveden kao neispravan, krije povezanost bivše državne sekretarke sa ovim vođom navijača bliskim kavačkom klanu - otkriva sagovornik Kurira...

Da podaci u njemu ipak nisu ostali tajna za bezbednosne službe u Srbiji, kako dodaje, otkrili su pripadnici koji su Belivuka u to vreme držali „na merama“.

- Postupak protiv Belivuka, koji je tada završen oslobađajućom presudom, gotovo odmah posle njegovog hapšenja pokazao je da on ima jaka leđa u policiji. Naime, jedan telefon je praktično sklonjen iz predmeta, a njegove DNK tragove nađene na licu mesta osporili su sami policajci koji su radili uviđaj - podseća naš sagovornik.

On navodi da je posle niza sumnjivih okolnosti koje su ispratile taj slučaj otkriveno da su bivša državna sekretarka, kao i jedan tada visokopozicionirani pripadnik MUP bili u kontaktu sa Belivukom.

Trag vodi do Dijane

Inače, Belivuk je bio jedan od najbližih prijatelja ubijenog Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, čija je venčana kuma na venčanju, navodno, trebalo da bude upravo Dijana Hrkalović. Ubijeni Vlastimir Milošević navodno je bio u sukobu sa Stankovićevom ekipom. - Da je imao kontakte u policiji, svedoči i to da su u Belivukovom telefonu, koji je otvoren, pronađene poruke sa izvesnim Vučkom, a sumnja se da je reč o tadašnjem pripadniku Žandarmerije, s kojim je Hrkalovićeva, u vreme kada je Belivuk uhapšen, bila u bliskim odnosima - dodaje on i otkriva da je u jednoj poruci pisalo: „Ti ne idi u Pančevo ni kao turista, ona žena mi je je*ala mamu što sam mimo nje zvao načelnika“, a da se još tada sumnjalo da je „žena“ upravo Dijana Hrkalović.

Istraga o umešanosti u tri likvidacije Bekstvo u Izrael, strah od osvete, promena imena...

Do imena Dijane Hrkalović došlo se, kako je Kurir pisao, i u istragama još tri ubistva - advokata Dragoslava Miše Ognjanovića, Vladimira Popovića Popa i Dragoslava Miloradovića. Sva trojica su na neki način bila povezani sa Lukom Bojovićem, koji važi za čoveka bliskog škaljarskom klanu. Hrkalovićeva je, kako se sumnja, tesno povezana sa suparničkim kavačkim klanom. Ona je, inače, nakon ubistva Popovića pobegla u Izrael jer se plašila za sopstveni život. Posle 45 dana se vratila u Beograd, i to nakon što je saznala da su „škaljarci“, istražujući sami ubistva svojih ljudi, došli do saznanja da je ona umešana u pomenute likvidacije. U Srbiju se vratila u strahu da bi „škaljarci“ mogli da udare na njenu porodicu. Po povratku, ona napušta MUP, menja ime u Nika Rina da bi nastavila da se krije od „škaljaraca“. Menjala je i druge lične podatke, a u jednom trenutku je ipak vratila svoje staro ime i prezime.

