ADVOKAT OLIVER INJAC ZA KURIR: Ukoliko se dokaže da su krivi za ubistvo Đokića preti im doživotna robija

Oliver Injac, advokat i autor knjige "Velike advokatske odbrane", kaže da ukoliko se dokaže da su krivi Goran Džonić, njegovi sinovi Milan i Stefan, kao i braća Milošević, koji su osumnjičeni za krivično delo teško ubistvo tročlane porodice Đokić, sleduje im kazna od 10 godina zatvora, pa do doživotne.

braća milošević foto: MUP Srbije

- To je kazna koja njima može da preti, ako se prilikom dokaznog postupka dokaže postojanje njihove krivice. Moguće da je delo izvršeno na svirep i podmukao način, da je izvršeno iz koristoljublja i to su verovatno modaliteti na koje će se pozvati istraga i kasnije optužnica, ukoliko do nje dođe. Pošto je više izvršilaca krivičnog dela ovde će se sigurno raditi i o saučesništvu gde postoje tri vartijante. Imamo saizvršilaštvo i tu svako može po istom modelu biti kažnjen, imamo podstrekavanje na krivično delo, gde je neko nagovaran da to učini. Radnja koja se zove pomaganje, tu se može izreći i blaža kazna. Normalo, ja polazim od pretpostavke nevinosti, jer dok se ne dokaže nečija krivica, on ili ona se smatraju nevinim - pojasnio je advokat.

Goran Džonić i njegovi sinovi stefan i milan džonić foto: Printscreen/Facebook

