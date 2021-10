MISTERIJA CRVENOG AUTOMOBILA: Džonić je ovo iskoristio da bi potkrepio svoju odbranu! Pažljivo pratio PISANJA MEDIJA

Goran Džonić, osumnjičeni za ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca, je posle zločina pratio izveštaje u medijima, pa je svoju odbranu gradio i na njihovim izveštajima.

- Nema nijednog dokaza da je nekakav crveni auto, za koji on kaže da je korišćen u zločinu, odnosno da su u njemu bili i njegovi navodni saučesnici, zaista bio na licu mesta - kaže sagovornik

Kako dodaje on je to koristio kako bi potkrepio svoju odbranu.

- Crveni auto, koji nije identifikovan, jeste primećen u Moravcu, ali danima pre ubistva i bio je obuhvaćen istragom, kao i sve drugo što je indiciralo da može da rasvetli zločin. On je to iskoristio da bi potkrepio svoju odbranu da su zločin izvršila braća Konstantin M. i Kostadin M., a da im je u tome pomogao njihov prijatelj D. P., koji je navodno upravljao tim crvenim vozilom - zaključuje on.

Podsetimo, policija je raspisala potragu za D. P. zbog sumnje da je učestvovao u monstruoznom ubistvu tročlane porodice Đokić.

Kako se saznaje, reč je o prijatelju osumnjičene braće poznatih pod nadimkom Jojke. Njega je sa zločinom povezao upravo uhapšeni Goran Džonić.

- On je u istrazi izjavio da su braća sa sobom povela i druga iz inostranstva za koga se isto misli da je kriminalac. Rekao je da je on imao ulogu vozača i da je bio za volanom malog crvenog automobila - kaže sagovornik.

On je navodno trenutno u inostranstvu i nije dostupan policiji.

