OTAC GORDANE ĐOKIĆ OTKRIO DOSAD NEPOZNATE DETALJE: Džonić na dan ubistva pio kafu s Goranom u kući njegove majke

Moj zet Goran Đokić, ćerka Gordana i unuka Lidija bili su veoma bliski sa Goranom Džonićem, čovekom koji je soumnjičen da ih je krvnički pobio!

U nedelju, 26. septembra, na dan zločina, zet je sedeo sa Džonićem u kući svoje majke u Moravcu, moja Gordana im je skuvala kafu, pričali su, šalili se ismejali... Goran nije ni slutio da se Džonić sprema da mu zatre čitavu porodicu. Samo nekoliko sati kasnije, Džonić ih je namamio u zamku, sve troje ih pobio i spalio! Kakav je to čovek, kakva je to zver, ljudi moji - pita se kroz suze očajni Momčilo Aritonović iz Aleksinca, otac Gordane Đokić.

Kaže da su Đokići i Džonići uvek bili nerazdvojni, bliski rođaci i dobri prijatelji.

- Pa na dan ubistva su bili zajedno u kući moje prije, Goranove majke... Kako je, bre, mogao?! Gde će mu duša?! Jel on čovek il' je zver... Sediš za stolom sa nekim, pričaš, smeješ se, a onda ih posle par sati pobiješ, spališ, u pepeo ih pretvoriš. I još se posle toga praviš ožalošćen - govori kroz suze Aritonović.

On naglašava da između njegovog zeta Gorana i Džonića nikada nije bilo nikakve svađe ili zavade.

- Odmalena su njih dvojica bili nerazdvojni. Pa to zlo od čoveka, taj krvnik je moju unuku Lidiju kao bebu držao u rukama, igrao se s njom, a sada ju je ubio! Ne mogu to da shvatim, nikako ne mogu... Sad, evo, čujem, pričaju da je bio zavidan... Moguće je to, sve je moguće kad su takvi ludaci u pitanju. Sve što je moj zet imao, sam je stekao, a Džonić je imao samo ono što mu je otac gastarbajter kupovao - rekao je uplakani starac.

Momčilo je, kaže, ćerku, zeta i unuku poslednji put video u nedelju, 26. septembra, kada su iz Aleksinca krenuli kod Đokićeve majke u Moravac.

- Pekli su tih dana papriku, spremali ajvar za zimu. Ništa nije slutilo na zlo... Tada sam ih, eto, video i više nikada neću. I sve zbog tog monstruma... Samo kad se setim, Džonić je i posle ubistva dolazio u kuću Đokićeve majke, glumio da tuguje, bio je i na sahrani... Ama, ne može to normalan čovek da uradi! To je, to je... ne znam više kako bih ga nazvao... - govori Momčilo grcajući u suzama.

Kaže da, osim onoga što je pročitao u novinama, ne zna šta se tačno desilo kobne noći njegovim najmilijima. Podsetimo, Džonić je uhapšen prošlog četvrtka, nakon što je utvrđeno da je 26. septembra, oko ponoći, namamio Đokiće u zabačeni atar sela Moravac, u Dudine bare na obali Južne Morave, gde ih je streljao i spalio njihova tela. Osim Gorana Džonića, uhapšeni su i njegovi sinovi Milan i Stefan, na čijem imanju je nađen deo plena od 43.500 evra, zakopan ispod jedne voćke, ali za sada nema dokaza da su njih dvojica znali za zločin. Takođe, uhapšena su i braća Kostadini Konstantin Milošević iz Moravca, poznatiji kao Jojke, koje je Džonić na saslušanju u policiji ooptužio da su ga ucenili i da su oni zapravo likvidirali Đokiće.

