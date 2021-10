MIKINO DRŽANJE NA SUDU UKAZUJE NA MNOGO TOGA! Advokat zabrinut zbog neobičnog ponašanja UČITELJA GLUME optuženog za silovanja

Advokat Denis Bećirić, koji zastupa neke od devojaka koje su optužile Miroslava Miku Aleksića za silovanje, smatra da držanje učitelja glume pred sudom jasno uakzuje da nešto nije u redu!

Zastupnici oštećenih devojaka, podsetimo, naveli su juče nakon pripremnog ročišta da je odbrana predložila 50 ili 60 novih svedoka i to pre svega Aleksićevih kolega. U nastavku pripremnog ročišta bi trebalo da se izjasne o tim predlozima.

- Moramo prvo da naglasimo da je ovo i dalje samo predlog odbrane. Sudija će odlučiti o tome koje će dokaze izvoditi. Lično smatram da je većina tih svedoka nepotrebna. Naravno da u toj školi ima i dobrih stvari koje su se desile. Ukoliko se nađu na listi svedoka (Vuk Kostić, Dragan Bjelogrlić, Nikola Kojo itd.) ne znam šta bi mogli da kažu sem da su nakon pohađanja te škole nastavili glumačku karijeru. Ne znam šta bih ja mogao njih da pitam, a da znači u procesu suđenja. Iz ugla odbrane razumem njihovu strategiju. To što je Aleksić učio decu da je dobro da čitaju knjige ne isključuje mogućnost da je on iskorišćavao to što radi i seksualno zlostavljao oštećene - rekao je Bećirić gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Advokat je izrazio brigu zbog Aleksićeve opuštenosti u ovom slučaju.

- Ja Miku ne poznajem od ranije. Prvi put sam ga video na suđenju. Neko ko je optužen za takvo nešto ne treba da bude tako opušten. Njegova opuštenost i to što ne govori ništa evo već devet-deset meseci ukazuje na to da nešto nije u redu - rekao je Bećirić.

foto: Kurir televizija

Advokat je objasnio i razliku između polnog uznemiravanja i seksualnog zlostavljanja i objasnio za šta konkretno se Aleksić tereti.

- U nekim situacijama vrlo je tanka razlika. Mika Aleksić se tereti za dva krivična dela silovanja i dva krivična dela silovanja sa produženim trajanjem što znači da je ta radnja više puta ponavljana. Seksualno zlostavljanje može da ide od dodirivanja pa do većih stvari. Fotografije koje je odbrana priložila ništa ne znače. Na fotografiji je grupa učenika zajedno sa Mikom - objasnio je Bećirić.

Punomoćnici oštećenih predložili da se sudija Zoran Božović koji je dobio predmet sam izuzme iz slučaja.

- Mi punomoćnici ne možemo da zatražimo tako nešto, to mogu da urade samo stranke, međutim, želeli smo da ukažemo sudu da postoji opasnost da se ovaj slučaj nakon završetka vrati na početak zbog procesne greške. Sudija Božović koji postupa u ovom predmetu bio je član veća koje je odlučivalo o produženju pritvora. Imali smo u slučaju Šarića da je presuda ukinuta upravo zbog ovakve jedne stvari - rekao je advokat Bećirić.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:45 MIKA ALEKSIĆ STIGAO U PALATU PRAVDE: PRVI PUT SE IZJAŠNJAVA O SEKSUALNOM ZLOSTAVLJANJU GLUMICA, ADVOKAT PORUČIO POBEĐUJEMO