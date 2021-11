AUDIO-SNIMCI VELJE NEVOLJE: Belivuk progovorio o obračunu sa vođom narko-kartela i PREUZIMANJU JUŽNE TRIBINE od Kimija!

Veljko Belivuk nije krio netrpeljivost prema vođama drugih navijačkih grupa. U razgovoru koji objavljuje Srpski telegraf prvo je govorio o Milošu Radisavljeviću Kimiju. Ovaj je, nakon jačanja klana Belivuk-Miljković praktično bio proteran s tribine, a jedno vreme i iz Beograda.

Evo šta je o njemu pričao Velja:

- Ja ne verujem marketingu. Ja nisam kao neki koji su uletali na tribinu, na utakmicu, skidali traku da bi se slikali za novine, pa davali intervju (slučaj kada je Kimi uskočio na teren posle utakmice i s ruke kapitena Partizana Šćepovića strgao traku, pa su posle zajedno sazvali konferenciju za medije, prim. aut.). Sramota, bre, sramota.

Svaki pojedinac, govorio je Belivuk, odgovara za svoje postupke ako bude nekih izolovanih incidenata.

- Izađeš na nacionalnoj televiziji u emisiji da se raspravljaš s političarem. Koja je to logika? E meni to nije normalno. Kada je ubijen protivnički vođa navijača, izašli su u majicama, 29 minuta se ćutalo, ne minut, 29 minuta. I niko ništa nije rekao za to. Neposredno posle Saletovog ubistva nesrećno je stradao mladić, mislim da je u Valjevu, Zvezdin navijač. Žao mi je stvarno njega, ali je on, kao radnik obezbeđenja, prebio tog nekog momka. Momak je otišao kući po pištolj, osvetio se, ne kažem da je to ispravno, žao mi je porodice tog momka i sve to, žao mi je, kao čoveka, što je stradao, ali je tu predstavljeno kako je on jadan stradao, kako je ovaj zlikovac. A Sale kad je ubijen, ubijen je zlikovac, mi smo zlikovci, to je ono što mene boli. Mi smo zlikovci uvek. Šta god da uradimo, Partizanovi navijači su večito zlikovci.

- Nekada su i u Partizanu i u Zvezdi igrala Partizanova i Zvezdina deca i oni su znali ko su ti navijači i sve to. Oni nas kad vide, osim Saleta Ilića i još dvojice, spuste glavu, a za to nema razloga. Situacija je bila, evo da se vratim na to, to može Marko Nikolić, kao trener, da potvrdi, kukali su nemamo plate za igrače, nemaju da plaćaju, zašto loše igraju, kaže roditelje mu izbacuju trenutno iz stana, utakmica treba da počne, kaže nemamo da platimo stan. I sednemo Sale i ja, odemo na Teleoptik i kažemo: "Ajmo spisak kome treba da se plati stan, mi ćemo da platimo stan, kad vam isplate plate, vratićete". Nikakva kamata, nikakvo reketiranje.

Ne jedem limun u kući pred izlazak da bih bio namršten Belivuk, bar tako kaže, ne voli kad ga smatraju opasnim momkom. - Imali smo situaciju, u jednom od najboljih beogradskih kafića smo sedeli, dolazili neko vreme, gazda je sedmi dan prišao i rekao: "Ja da vam se zahvalim što ne pravite probleme". I mi onako zbunjeni, Sale i ja ne razumemo, sedi, šta je bilo. Kaže: "Vi kad ste krenuli da dolazite ovde, ja sam očekivao da će tu da budu problemi". Meni je krivo kada ljudi imaju takvo mišljenje. Ja sam čovek koji će da dođe da pojede i popije vodu, sok, pojede i na kraju časti konobara da izađe odatle nasmejan. Ja sam nasmejan po ceo dan, nisam nasmejan kada se desilo ovo mom drugu (ubistvo Saleta, prim. aut.), ali sam po ceo dan bio nasmejan. I kada imam problema, ja sam nasmejan. Ja ne idem da se mrštim, ja ne jedem limun u kući pre nego što izađem i mrštim se pred ogledalom. Nas nikad nije palilo ni da se zna naše ime.

Oni su se preplašili svi, niko nije smeo da kaže jer je bio ubeđen da mi to radimo da bi ih kasnije držali u šaci. A mi smo stvarno to uradili iz dobre namere jer ja znam kako je to nemati. Daleko od toga da oni nemaju, ali nemaju svi tu plate 10.000 evra, ima momaka koji imaju platu 300 evra i kad ne dobije platu tri meseca, on nema da plati stan, njemu izbace oca, majku i ženu na ulicu. Kako da igra fudbal?

Potom je Nevolja pokušao da prikaže da su on i njegovi kriminalci, u stvari, obični ljudi. Govorio je o slučaju kada je Darko Ristić Meda (jedan od trojice sa snimka jezive tuče ispred stadiona kada je prebijen čovek iz obezbeđenja Miloša Vazure), radeći kao obezbeđenje jednog lokala, nokautirao na ulazu Zorana Jakšića, Srbina koji je u Peruu vođa narko-kartela. Evo kako to vidi Belivuk:

- Meda je moj drug privatno, to je nesporno. To je momak koji nama radi obezbeđenje u klubu. Znači nije to nikakav navijač, ništa. Jednostavno se zadesio momak tu s nama (misli na tuču ispred stadiona, prim. aut.). To je momak koji je iz Kruševca rodom, dečko je došao ovde da radi, da zaradi neki dinar jer su dole bedne plate. Mnogo dobar momak, ispravan momak, verujte mi.

Njega kada vidite onakvog, on kad sedne, znate kako on sedi, on se skupi još kao detence neko, on je jedan mnogo dobar dečkić, dok se ne desi. Pa nigde ne piše što je čovek pod poternicom bio u Beogradu (misli na Jakšića, prim. aut.), nego kako ga je Meda nokautirao. A majke ti. Ja ne ulazim u to, uopšte me ne interesuje šta je čovek radio, da l' je kriv nije kriv, ja samo kaže Meda je drug naš, to je nesporno. Krivo mu je što je to tako predstavljeno, jbg, krivo mu je. On zna šta je uradio, ne krije, jesam, nije to, ali to nije jedini snimak.

Kurir.rs/Republika .rs