LJUBOMORA: Đokić mesečno zarađivao 20.000 evra od kamate, Džonić to nije mogao da podnese?!

Goran Džonić bio je bolesno ljubomoran na svog brata Gorana Đokića, koji je, kako saznajemo, samo od kamata na pozajmljeni novac mesečno uzimao 20.000 evra, te je motiv svirepog zločina za koji je bivši vatrogasac osumnjičen, osim koristoljublja, i mržnja!

Da podsetimo, vlasnik menjačnice Goran Đokić, njegova supruga Gordana i ćerka Lidija nestali su 26. septembra, a njihova spaljena tela pronađena su 2. oktobra u njivama oko Moravca. Tri nedelje kasnije zbog trostrukog ubistva uhapšen je Goranov brat od tetke Goran Džonić, a posle njegovog iskaza u policiji i sinovi Stefan i Milan, kao i braća Kostadin i Aleksandar Milošević iz Moravca.

goran, lidija i gordana đokić brutalno su ubijeni foto: Privatna Arhiva

- Priča se da je Đokić, koji je izuzetno lepo zarađivao od menjačkih poslova, davao novac na zajam uz kamatu. Navodno, samo na ime kamata on je mesečno uzimao 20.000 evra, a nekada i više - priča naš izvor upoznat sa istragom:

Bili bliski

- Džonić, koji je bio Đokićeva osoba od poverenja, sve je to vrlo dobro znao. On mu je prao automobil, pa je znao i gde drži novac, pošto je uvek voleo da kod sebe ima određenu svotu - objašnjava sagovornik Kurira.

Upravo tako Džoniću je palo na pamet da dođe do novca koji mu je bio potreban i da detaljno isplanira zločin, tvrdi izvor.

- Bivši vatrogasac je bio u dugovima zbog placa koji je kupio, ali brinulo ga je još nešto. On potiče iz porodice gastarbajtera, uvek su imali mnogo novca i sve mu je bilo dostupno. Nikako nije mogao da se pomiri sa time da njegov brat, koji je jedan od prvih menjača u Aleksincu, sada zarađuje više i ima mogućnost za lagodniji život, dok on polako upada sve dublje u dugove - navodi izvor:

Ekstremno inteligentan

džonić se tereti za težak zločin foto: Printsceen/Facebook

- Velika mržnja koju je osećao prema Đokićima videla se i na poslednjem saslušanju u tužilaštvu, kada se na pomen svog mrtvog brata grohotom smejao. Sve vreme je menjao raspoloženja, ali ni na jednom dosad obavljenom ispitivanju nije pokazao ni trunku sažaljenja prema žrtvama. To je iznenadilo i najiskusnije operativce, naročito što su Džonić i Đokić bili izuzetno bliski.

Kako naš izvor kaže, Džonić sve vreme u pritvoru pokušava da se predstavi kao duševno bolestan.

- On je bez sumnje ekstremno inteligentan čovek, to je jasno svima koji su imali priliku da razgovaraju sa njim. U prilog mu ide i to što je sam osmislio zločin i realizovao ga - rekao je izvor.

Istraga Čekaju se balistička i DNK veštačenja U dosadašnjoj istrazi pronađeno je 43.000 evra Gorana Đokića zakopanih na imanju Džonića, zatim u usisivaču, a potom i u garaži još 10.000 evra. - Bazne stanice pokazale su da je Džonić bio na mestu na kome je zapaljen "pasat" porodice Đokić, u selu Tešica. Osim toga, čeka se da u tužilaštvo pristignu balistička veštačenja, kao i veštačenja DNK tragova - rekao je izvor Kurira.

Kurir.rs - Ekipa Kurira