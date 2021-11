KRVAVE PARE: Još 10.000 evra otetih od ubijenih Đokića nađeno kod Gorana Džonića

Osumnjičeni za trostruko ubistvo tvrdio na saslušanju da mu je novac podmetnut, tj. da ga nije on sakrio na svom imanju

Istražitelji su na imanju Gorana Džonića (54), osumnjičenog da je u noći između 26. i 27. septembra u Moravcu ubio i opljačkao svog brata od tetke Gorana Đokića (57), snaju Gordanu (56) i bratanicu Lidiju (25), pronašli još 10.000 evra, za koje se sumnja da su oteti od Đokića u noći ubistva.

Naknadni pretres

Kako saznajemo, ovaj novac nađen je naknadnim pretresima u Džonićevoj garaži, koja se nalazi u sklopu njegove kuće u Moravcu, i bio je sakriven u jednoj kartonskoj kutiji nalik paketu. Tužilac je na saslušanju u četvrtak pitao Džonića da li zna poreklo tog novca, a on je, prema rečima našeg izvora, tada prebledeo.

i u garaži nađene pare foto: Kurir.rs M.S.

- Kada je upitan za tih 10.000 evra, on je prvo gledao belo. Potom je odmahnuo rukom, rekavši da o tome ništa ne zna i "da mu je to sigurno neko smestio" - kaže naš izvor i dodaje da je na posedu Džonića ukupno nađeno 53.000 evra, kao i da je utvrđeno da je posle ubistva Đokića on jednom rođaku vratio 8.000 evra.

velelepno zdanje gorana džonića foto: Kurir

- Zasad je pronađeno nešto više od 60.000 evra, za koje se osnovano sumnja da su otete od žrtava. Postoji sumnja da je Đokić imao dosta više para, kao i da ih je osumnjičeni sakrio na različitim lokacijama. Naime, odmah posle hapšenja policija je na placu sina Gorana Džonića pronašla 43.000 evra. Te pare su bile zakopane ispod jedne šljive. Istog dana je u usisivaču u Džonićevoj kući nađen još jedan svežanj novčanica, a sada je i u garaži otkriveno još 10.000 evra - objašnjava izvor i dodaje da su na novčanicama izolovani DNK tragovi Gorana Đokića, ali i osumnjičenog Gorana Džonića.

ubijena porodica đokić foto: Privatna Arhiva

- Međutim, on sada tvrdi da su mu te pare podmetnute, tj. da nije on taj koji ih je sakrio. Za zakopane evre je rekao da su braća Milošević, poznatija kao Jojke, za koje tvrdi da su mu saučesnici, zakopala pare na placu njegovog sina, jer je tu najbezbednije - kaže izvor i pojašnjava da su Džonićeve priče u najmanju ruku nebulozne.

DNK na novčanicama

mesto gde su zakopane pare foto: Marko Smiljković

- Ono što njega direktno povezuje sa parama jeste njegov DNK, dakle, nesumnjivo je da je on dodirivao te pare, tako da njegova odbrana praktično pada u vodu - objašnjava izvor.

On podseća da je osumnjičeni Džonić nakon hapšenja, na pitanje da li je on kopao u sinovljevom dvorištu rekao: "Možda sam ja, a možda je i moj sin", i tako praktično uperio prst i u rođenu decu kao moguće izvršioce zločina.

Pare u automobilu Uvek imao veće svote kod sebe goran đokić u autu držao pare foto: Kurir/D.Ilić Kako smo već pisali, sumnja se da je Goran Đokić, koji je godinama držao menjačnicu u Aleksincu, kod sebe uvek imao keš, i to veće svote, a da je pare krio u rezervnom točku u svom automobilu. Navodno, Goran Džonić, koji mu je brat od tetke i koji mu je bio blizak, znao je taj detalj jer mu je ranije popravljao kola. - Navodno, Džonić je od Đokića pozajmio pare pre izvesnog vremena, pa je moguće da je motiv zločina koristoljublje, ali i rešavanje Džonićevih finansijskih problema - kaže izvor.

Gde su sve bili sakriveni oteti evri x Ispod šljive na placu x U cevi od usisivača u kući x U kartonskoj kutiji u garaži

Kurir.rs - Ekipa Kurira