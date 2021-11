MARIJA KARAN NA SASLUŠANJU: Neću da gonim Vladana, nije me on udario, pala sam!

Glumica Marija Karan koja se u subotu u centru Beograda sukobila sa svojim dečkom Vladanom Balabanom saslušana je danas u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Kako je potvrđeno iz tužilaštva, ona je detaljno opisala kako se odigrao incident 5. novembra oko 4 sata ujutru, u kom su učestvovali ona i njen partner.

- Izjavila da nema razloga niti želi da krivično goni imenovanog - saopštilo je tužilaštvo.

Tužilaštvo je nakon pribavljanja izveštaja PS Stari grad, te izjava od očevidaca događaja, kao i izvršenog uvida u video zapise sigurnosne kamere i izveštaj lekara Urgentnog centra donelo odluku da nema zakonskog osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kog lica, za bilo koje krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

- Naime, u predmetnom događaju došlo je do svade između lica koja su u emotivnoj vezi koja ne žive zajedno, kojom prilikom je došlo samo do verbalne rasprave među njima, a ne i do povređivanja, obzirom da je Marija Karan izjavila da je povrede koje su konstatovane u Urgentnom centru zadobila prilikom pada, te kako ni ranije nigde nisu registrovane prijave za nasilje među ovim licima, u njihovim radnjama nema elemenata krivičnog dela nasilje u porodici - saopštilo je tužilaštvo

Takođe, kako se navodi, kako se incident odigrao u garaži stambene zgrade u Dositejevoj ulici kojom prilikom nije došlo do težeg remećenja javnog reda i mira, to se nisu ostvarila ni obeležja krivičnog dela nasilnicko ponašanje, već bi se eventualno radilo o krivičnom delu za koje se gonjenje preduzima po privatnoj tužbi.

