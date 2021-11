VLASNIK BMW KOJI JE USMRTIO ŽENU U MIRIJEVU I RANIJE DIVLJAO ULICAMA! Denis u kraju poznat po brzoj vožnji i to bez vozačke! FOTO

Denis K. (20), mladić koji je osumnjičen da je juče usmrtio Zlatu Živković (64), kada je vozeći prebrzo izgubio kontrolu nad svojim automobilom na Mirijevskom bulevaru i udario u banderu koja je pala i na licu mesta ubila nesreću ženu, u kraju je poznat po brzoj vožnji i to bez vozačke dozvole!

O tome šta se tačno desilo juče oko podneva kada je došlo do nesreće, odnosno o tome ko je upravljao BMW-om koji pripada uhapšenom mladiću, priče se razlikuju. Prema onome što je saopštila policija, Denis K. je uhapšen i osumnjičen za izazivanje nesreće u kojoj je Zlata stradala. Takva priča kruži i po Mirijevu, međutim, članovi njegove porodice i prijatelji tvrde da on nije bio za volanom u trenutku nesreće, već da se zamenio sa izvesnim Stefanom, mladićem koji je probao automobil, jer je želeo da ga kupi od uhapšenog.

- Nisam bio na licu mesta i ne znam šta se desilo, ono što znam jeste da Denis inače vozi brzo. Viđao sam ga kako mi proleti ispred kuće, pa driftuje... Njegovi pričaju da nije on vozio, a šta se tamo desilo, njih dvojica znaju, mogu i ja sad da kažem svašta, da se branim, a šta je istina... - rekao je jedan od meštana Orlovskog naselja, u kom živi i uhapšeni dvadesetogodišnjak i dodao da nije tajna da uhapšeni nema položen vozački ispit, da to svi u kraju znaju.

Članovi njegove porodice i danas su tvrdili da je Denis nevin uhapšen i da je automobilom u trenutku nesreće upravljao njegov rođak koji je došao da kupi automobil. Za to što govore, navode, "imaju svedoke".

- Taj dečko, Stefan se valjda zove, a on mu je inače i brat, ostavio je na benzinskoj pumpi svoj auto i on mu je dao BMW da vozi da ga proba - tvrdi Kristijan Andrejić, brat supruge uhapšenog.

Nezgodi je, prema njegovim rečima, svedočio drugi njegov zet, koji je odmah obavestio suprugu uhapšenog šta se desilo i da on nije bio za volanom.

- Moj drugi zet, njegov paša, bio je tu, video ih je. Čuo je udarac i kad se okrenuo, video je to. Odmah je pozvao moju sestru, ženu Denisa K. i rekao joj šta se desilo i da nije on vozio nego ovaj drugi. Sa njim je bio moj stric, i on je to video - tvrdi sagovornik.

Mediji su preneli vest da je Denis K. u policiji prizano krivicu, a to je čula i njegova porodica.

- Rekao je da je on vozio iz straha, zato je rekao, a ne zato što je stvarno tako bilo - tvrde Kristijan i njegova supruga Azra Andrejić:

- Nisu tokom vožnje mogli da se zamene, on je vozio od pumpe. Kad je policija došla moj zet je bio na mestu suvozača, kažu da je tako bilo. I to lako može da se utvrdi, otisci na volanu, kamere, može da se vidi sa kog mesta je pobegao ovaj drugi momak, a gde je sedeo on."

Da uhapšeni vozi brzo i bez dozvole oboje su upućeni.

- On zna da vozi, nikad se ništa nije desilo, nikad. Vozio je svoju decu, nas, mog sina, nikad ništa. Pa i juče, vozio je lepo, polako i što bi sad odjednom počeo da divlja, to je ovaj kad je seo za volan - tvrdi rođak.

Međutim, krajem se proširila drugačija priča.

- Nisam taj trenutak video, posle sam sišao do tamo, ali prema onome što čujem od ljudi, a to pričaju i njegovi ovde, kako sam čuo, tačno je da su se oni našli na pumpi i da je taj drugi dečko uzeo da proba auto, ali nešto nije bio zadovoljan kako ide i rekao je Denisu da neće da baca pare i da kupi automobil koji "ne može da povuče". Tad su se opet zamenili za volanom jer je Denis rekao da će mu pokazati kako auto može da ide. Zato je vozio tako brzo - da pokaže kupcu - prepričava sagovornik.

Jedan priveden na mestu nesreće, drugi u bolnici

Policija je odmah nakon nezgode privela osumnjičenog Denisa K, dok je mladić koji je bio sa njim u automobilu pobegao sa lica mesta. On je uhapšen kasnije tokom dana kada se zbog povreda zadobijenih u udesu pojavio kod lekara u Urgentnom centru.

Nesreća se, podsetimo, dogodila oko 11.30 juče u Mirijevskom bulevaru. U nesreći je poginula Zlata Živković (64), koja je kobnog dana izašla sa nedavno operisanim suprugom u šetnju. On je išao nekoliko desetina mestara ispred nje, jer je Zlata zastala da uđe u prodavnicu. Iz drugog pravca im je u tom trenutku našao BMW koji je zbog velike brzine izgubio pravac i udario u banderu koja je pala na ženu i ubila je na mestu.

