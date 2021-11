NEUTEŠNI OTAC PUN TUGE REDOVNO OBILAZI GROB UBIJENE ĆERKE: Mislio sam da će vremenom biti lakše, ali sada brinem I ZA 2 UNUKE

Vraćamo se s groblja! Prošlo je četiri godine i ovaj dan je jako težak. Sa Marijom obiđemo grob, a malu Anju, nažalost, oboje nismo videli od letos jer su je hranitelji prebacili kod njihove ćerke. Koliko vidim, ide se na to da je daju na usvajanje, što ja nikada neću dozvoliti - rekao je taksista Milovan Mijatović iz Pančeva, otac Biljane Mijatović (30), koju je tačno pre četiri godine usmrtio nevenčani suprug Siniša Radovančev (55) na njen rođendan!

Tragedija se dogodila 21. novembra 2017. u stanu u pančevačkom naselju Sodara dok su se u drugoj prostoriji nalazili njihova ćerka Anja, stara mesec dana i Biljanina ćerka Marija iz prvog braka. Siniša je Biljanu usmrtio nožem direktno u srce dok su čekali goste povodom njenog rođendana.

- Ima svega na groblju, i suza i muke! Teško je dolaziti, jer mislio sam da će s vremenom malo da bude lakše, međutim, sve je teže kako idu godine. Istovremeno joj je i rođendan i dan ubistva. Nažalost, više razmišljam o ovom drugome. Pokušavam nekako da odgovorim na pitanje šta se to dogodilo, da li je moralo da bude tako, da li je bilo drugog načina. Gledam da radim što više, ali sve ovo mi otežava jer mnoge greške pravim u saobraćaju! Stalno mi je u mislima. To ne može da izađe iz glave. Teško je to i ljudi ne znaju dok ne osete na svojoj koži. Ali moram svoj bol da izdržim kako mogu. Ne znaju ljudi koliko me srce boli - priča Milovan Mijatović i dodaje da, nažalost, Marija i on nisu videli Anju od letos i da mu se čini kao da je namenski udaljavaju od njih:

- Marija ima problem kod hranitelja. Sestru su joj odveli. Hranitelji su Anju preselili kod njihove ćerke, te korona, te ovo, te ono, a samo je udaljavaju od nas. Marija sama kaže da hoće da napusti hranitelje: „Neću da živim kod njih, nema svrhe čim su Anju odveli“. Vidim da su se nameračili da je daju na usvajanje, iz Centra kažu „mora dete da ima status, da budu usvojeno. Rekao sam da to neće moći i to neće uspeti. Hraniteljka je čak rekla javno: „Eto, ja nisam uspela da usvojim Anju, ali ćerka će uspeti!“ Pa neće uspeti! Međutim, savetujem Mariju da ostane, da vidimo šta ćemo i da se ne prave problemi. Dete kaže: „Zbog nje sam samo tu i ostala i prihvatila to, ja sam imala gde da odem - ili kod tebe, deda, ili kod strica. Svi me zovu.“ Kažem joj: „Neka, sačekaj, Marija, da probamo da rešimo to preko socijalnog“, a ona kaže: „Važi, deda, probaj“ - tvrdi Mijatović kroz suze.

Podsetimo, Radovančev je osuđen na 12 godina zatvora, a u toku suđenja se branio time „da mu je pao mrak na oči“ kada mu je Biljana, navodno, rekla: „Pi*ko jedna, ni dete nije tvoje“, i da je posle toga kroz maglu video da ona leži u kuhin

Mijatović tvrdi da je zabrinut za stariju unuku jer, kako kaže, ima zdravstvenih problema.

- Marija ima problema sa srcem, kaže da mora da ide kardiologu. Nije mogla da primi vakcinu dok ne ode kod lekara. Znate, srčani problemi su od stresa, jada i muke - kaže neutešni deda devojčice.

