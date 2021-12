KAMEN JE PAO, KRV POČELA DA SE RAZLIVA PO KAMENU: Somborca poklopio stari spomenik na groblju težak 200 kila IMA SREĆE ŠTO JE ŽIV

Događaj koji se desio na Velikom pravoslavnom groblju u Somboru naveo je jednog od čitalaca lokalnog portala Soinfo, da javno zatraži od lokalnog komunalnog preduzeća da ukloni neke od spomenika koji su stari i po 150 godina.

"Zbog nedavnog smrtnog slučaja u porodici u proteklih šest meseci bio sam u prilici da mnogo češće pohodim groblju. U višku vremena često sam obraćao pažnju na spomenike (pogotovo one starije) nastale pre više decenija, pa i pre sto, dvesta godina. Zaista ih ima mnogo i uglavnom su u veoma lošem stanju, jer živih potomaka više nema, te se grobovi ne održavaju ili se to pak čini neadekvatno. Velika većina njih je nakrivljeno uzevši u obzir trusno i nekadašnje močvarno područje na kome je groblje i nastalo i to početkom, verovali ili ne 18. veka. Informišući se o tome, dobio sam i podatke da su najstariji spomenici (1710 - 1730) pre par decenija uklonjeni i preneti u Narodni muzej u Somboru. No ipak velika većina ih je ostala, kao što sam naveo, neki od njih na VPG stariji i od 150 godina", navodi čitalac portala.

Ilustracija foto: Nemanja Nikolić

On je naveo da se u subotu 27. novembra sa prijateljem obreo na Velikom pravoslavnom groblju, kada se desila nesreća.

"Ovoga puta ne sam, već sa dugogodišnjim komšijom i prijateljem. Prišli smo do groba mojih roditelja u starijem delu. Nedugo potom, čovek koji je samo stajao ispred groba, sa leđa je poklopljen ogromnim kamenim spomenikom sa zapuštenog grobnog mesta. Izgubio je svest, a krv je počela da se razliva po novoizrađenom spomeniku koji je prošao neoštećen, jer ga je telo komšije, nažalost, sprečilo da direktno padne na grobnu ploču.

Ni sada mi noje jasno na koji način sam uspeo da oslobodim prijatelja ispod kamene ploče teške oko 200 kilograma, kako bih ga odvukao i stavio u sedeći položaj po strani, da se ne bi ugušio u sopstvenoj krvi. Napominjem da sve odigralo u svega nekoliko trenutaka. Ne smem ni da zamislim šta bi se desilo da se to našlo neko dete, starija osoba ili žena. Epilog ove priče su teške telesne povrede i nagnječenja, kao i fraktura sfenodalne kosti u prečniku od čak 13 centimetara. Čovek je preživeo, srećom", naveo je u svom obraćanju čitalac portala.

On je na kraju svog pisam pozvao lokalno JKP da napravi red na groblju, a sugrađanke i sugrađani da budu posebno obazrivi i pažljivi kako se ne bi ponovili slični, po život opasni slučajevi.

(Kurir.rs/SOinfo.org)